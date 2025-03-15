Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Полтавської області позбавила голову ГО «Нон-Стоп» Кирила Яковця права займатися адвокатською діяльністю через публічну трансляцію меседжів, несумісних з адвокатською етикою.

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Відповідне рішення КДКА опублікувала на своїй сторінці у Фейсбук ветеранська громадська організація «Вибачте, що живі».

Ветерани нагадали, що Кирило Яковець — колишній прокурор у Харківській області, звільнений після того, як не пройшов атестацію. Після цього він створив ГО «Нон-стоп», яка позиціонувала себе як організація «антикорупціонерів та правозахисників», але насправді займалася медійними атаками та вирішенням питань сумнівних осіб, зокрема, Володимира Манукяна, якого називали правою рукою Армена Саркісяна (Армен Горлівський), вбитого нещодавно у москві.

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«Обидва ці достойники активно відпрацьовували на росію: ГУР МО називав Саркісяна рекрутером зеків до російської армії після загибелі ватажка ПВК „Вагнер“ Пригожина, а Манукян володіє бізнесом у „днр“. У свою чергу, Яковець і „Нон-Стоп“ були на підхваті як медійний відділ цього дуету», — зазначають у ГО «Вибачте, що живі».

За їхніми словами, після того, як один з військових журналістів викрив діяльність ГО «Нон-Стоп», ті оприлюднили особисті дані родини журналіста, чим поставили під загрозу життя його близьких.

«ГО „Вибачте, що живі“ обурили факти диверсії проти нашого побратима, ми провели своє власне розслідування і подали заяву до правоохоронних органів щодо незаконної діяльності Кирила Яковця та ГО „Нон-Стоп“. Зокрема, перешкоджання діяльності ЗСУ, колабораційної діяльності, ухилення від призову та контактів з особами, які становлять пряму загрозу національній безпеці, зокрема, Манукяном», — йдеться на сторінці ГО .

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Ветерани нагадують, що після оприлюднення даних їхніх розслідувань та звернень до правоохоронних органів Яковець втік з України до іспанського Бенідорма, використавши для перетину кордону свого батька-інваліда.

Крім того, у ГО «Вибачте, що живі» підкреслюють, що «Нон-Стоп» з березня 2023 року веде активну антимобілізаційну кампанію, намагається дискредитувати процес мобілізації та підірвати довіру до військового та політичного керівництва країни, використовуючи теми необхідності проведення виборів під час війни, відсторонення від влади «чиновників-корупціонерів» тощо.

«Знайома конструкція, якою користуються такі відомі вороги України, як Анатолій Шарій, Артем Дмитрук, Олексій Арестович та інші. Показово, що Яковець сам це ясно розуміє, оскільки у запереченнях по нашій скарзі до КДКА головними його аргументами були твердження про те, що подібні пости публікував не він, а „волонтери“, які долучені до ГО „Нон-Стоп“. Що, погодьтеся, виглядає жалюгідно і неправдоподібно», — зазначають у ГО «Вибачте, що живі».

За їхніми словами, КДКА Полтавської області після отримання скарги від ветеранів погодилася, що діяльність Кирила Яковця є несумісною зі статусом адвоката.

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«Ми вітаємо рішення КДКА, яка фактично стала першим офіційним органом, котрий дав об’єктивну оцінку діям цих посіпак кремля. Чекаємо відповідних дій від слідчих органів СБУ та Нацполіції, які розслідують кримінальні провадження по очільнику ГО „Нон-Стоп“», — резюмує ГО «Вибачте, що живі».

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