Не тікав і не ухилявся: на Донеччині поліг солдат з Вінниччини

Страшні звістки про втрату воїнів у цій війні, на жаль, продовжують надходити. І кожна втрата до щему в серці… На Вінниччині в останню путь провела солдата Олександра Бессараба Макарівська громада. Життя бійця обірвалось у розквіті сил — у 41 рік, повідомляє Макарівський історико-краєзнавчий музей.

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«Сашко був відповідальним і серйозним, цілеспрямованим і досить упертим. Він здобув диплом за спеціальністю „маляр-плиточник“. Бо знав, що у дорослому житті добувати все треба власними руками. Так і заробляв кошти, працюючи на фірмі. У 2010 році одружився. Виростив сина та доньку. Не тікав і не ухилявся. Неодноразово озвучував родині, що буде захищати Україну», — йдеться у повідомленні.

У серпні 2022 року відважний воїн став до лав Збройних Сил України. Солдат Олександр Бессараб був водієм відділення протитанкових ракетних комплексів взводу вогневої підтримки 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Свій останній бій він прийняв 6 березня в районі села Зелений Кут Волноваського району Донецької області.

«Загинув від рук окупантів, обороняючи рідну країну! Рятуючи всіх нас від війни! Він обіцяв рідним, що повернеться з перемогою», — написали земляки героя.

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Поховали воїна на кладовищі у селі Ніжиловичі зі всіма почестями.

Раніше повідомляли, що в бою на Донеччині поліг захисник Микола Кунців з позивним «Пастор», який майже два роки вважався зниклим безвісти.

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