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Пшоняна каша на воді: рецепт корисної страви, яка вдасться у кожної господині

20:08 17 березня 2025
Пшоняна каша на воді

Зазвичай цю крупу використовують для приготування супів і всіляких гарнірів. Однак, з нею можна отримати дуже багато різноманітних і чудових на смак страв, які будуть корисні вам і вашій родині. Спробуйте пшоняну кашу на воді. Пшоно багате на білок, фосфор, калій, цинк, натрій, йод, магній, бром. Тож обов'язково введіть її у свій раціон, ділиться фудблогерка Марина Гармаш.

Потрібно:

  • пшоно — 1 стакан (250 мл);
  • вода — 3 стакани;
  • сіль на смак;
  • топлене вершкове масло — 2−3 ст. л.

Приготування:

Пшоно переберіть від темних зерняток. Залийте крупу на 5 хвилин окропом. За допомогою такого нехитрого способу з крупи зникне гіркота під час приготування. Воду злийте через дрібне сито, промийте крупу ще пару раз в теплій воді.

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Варити кашу найкраще в товстій, глибокій чавунній каструлі. В чавунець відправте промиту крупу, залийте гарячою водою. Поставте на середній вогонь, кришкою не закривайте. Як тільки вода закипить, додайте сіль і зробіть меншим вогонь.

Варіть 5−7 хвилин, потім приберіть каструлю з плити, додайте топлене вершкове масло. Перемішайте, накрийте кришкою і вкутайте на 10−15 хвилин. За цей час каша вбере в себе рідину. Крупинки пшона будуть відокремлюватися одна від одної, навіть при охолодженні каша не злипається. Подавайте її з підливою, овочами.

Радимо також приготувати з пшона ніжні та незвичайні млинці, які стануть справжньою знахідкою у вашому раціоні.

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