Ароматний капусняк: за цим рецептом вийде дуже смачним у кожної господарки

Капусняк — дуже поширена страва української кухні. Основним його інгредієнтом є квашена капуста. Саме вона надає капусняку особливий аромат та кислуватий смак. Зазвичай цей наваристий суп готують на свинячих ребрах, але є варіанти й з куркою, і з яловичиною. Маргарита Сагірова зазвичай готує страву на курячому бульйоні.

ВІДЕО ДНЯ

Складники на 5 літрів страви: Курка -1,2 кг

Капуста квашена — 500 г

Вода — 3 л

Картопля — 300 г

Пшоно — 100 г

Цибуля ріпчаста — 100 г

Морква — 100 г

Рослинна олія — ​​60 мл

Часник — 10 г

Сіль, перець чорний мелений, перець духмяний, коріандр — на смак

Лавровий лист 2 шт.

3 ст. л. сирої аджики,

Зелень — 50 г

Приготування:

Зварити бульйон до готовності курки. Картоплю кубиком відправити в киплячий бульйон і варити до напівготовності. Промити пшоно і залити окропом на 5 хвилин, воду злити й додати крупу в каструлю до картоплі.

РЕКЛАМА

Цибулю та моркву очистити та нарізати кубиками. Пасерувати овочі на середньому вогні. Капусту промити під проточною водою і припустити окремо в невеликій кількості бульйону з олією. Протушкувати 10 хвилин, потім додати пасеровані овочі й капусту в бульйон.

Додати спеції та зелень, довести до смаку.

Подавати зі сметаною.

РЕКЛАМА

Раніше суддя «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом «недитячих» чебуреків без тіста.

А кулінарка Елла Іванова розповіла, як правильно готувати кукурудзяну кашу.

258

Читайте нас у Facebook