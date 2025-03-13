Ароматний капусняк: за цим рецептом вийде дуже смачним у кожної господарки
Капусняк — дуже поширена страва української кухні. Основним його інгредієнтом є квашена капуста. Саме вона надає капусняку особливий аромат та кислуватий смак. Зазвичай цей наваристий суп готують на свинячих ребрах, але є варіанти й з куркою, і з яловичиною. Маргарита Сагірова зазвичай готує страву на курячому бульйоні.
Складники на 5 літрів страви:
- Курка -1,2 кг
- Капуста квашена — 500 г
- Вода — 3 л
- Картопля — 300 г
- Пшоно — 100 г
- Цибуля ріпчаста — 100 г
- Морква — 100 г
- Рослинна олія — 60 мл
- Часник — 10 г
- Сіль, перець чорний мелений, перець духмяний, коріандр — на смак
- Лавровий лист 2 шт.
- 3 ст. л. сирої аджики,
- Зелень — 50 г
Приготування:
Зварити бульйон до готовності курки. Картоплю кубиком відправити в киплячий бульйон і варити до напівготовності. Промити пшоно і залити окропом на 5 хвилин, воду злити й додати крупу в каструлю до картоплі.
Цибулю та моркву очистити та нарізати кубиками. Пасерувати овочі на середньому вогні. Капусту промити під проточною водою і припустити окремо в невеликій кількості бульйону з олією. Протушкувати 10 хвилин, потім додати пасеровані овочі й капусту в бульйон.
Додати спеції та зелень, довести до смаку.
Подавати зі сметаною.
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