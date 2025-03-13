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Ароматний капусняк: за цим рецептом вийде дуже смачним у кожної господарки

20:08 15 березня 2025
капустняк

Капусняк — дуже поширена страва української кухні. Основним його інгредієнтом є квашена капуста. Саме вона надає капусняку особливий аромат та кислуватий смак. Зазвичай цей наваристий суп готують на свинячих ребрах, але є варіанти й з куркою, і з яловичиною. Маргарита Сагірова зазвичай готує страву на курячому бульйоні.

Складники на 5 літрів страви:

  • Курка -1,2 кг
  • Капуста квашена — 500 г
  • Вода — 3 л
  • Картопля — 300 г
  • Пшоно — 100 г
  • Цибуля ріпчаста — 100 г
  • Морква — 100 г
  • Рослинна олія — ​​60 мл
  • Часник — 10 г
  • Сіль, перець чорний мелений, перець духмяний, коріандр — на смак
  • Лавровий лист 2 шт.
  • 3 ст. л. сирої аджики,
  • Зелень — 50 г

Приготування:

Зварити бульйон до готовності курки. Картоплю кубиком відправити в киплячий бульйон і варити до напівготовності. Промити пшоно і залити окропом на 5 хвилин, воду злити й додати крупу в каструлю до картоплі.

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Цибулю та моркву очистити та нарізати кубиками. Пасерувати овочі на середньому вогні. Капусту промити під проточною водою і припустити окремо в невеликій кількості бульйону з олією. Протушкувати 10 хвилин, потім додати пасеровані овочі й капусту в бульйон.

Додати спеції та зелень, довести до смаку.

Подавати зі сметаною.

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