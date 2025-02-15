Хендмейд — один із головних трендів майбутнього . Так вважають всесвітньо відомі тренд-аналітики. Речі ручної роботи завжди цінувалися у всьому світі. Сьогодні це залишається незмінним. І чим більше у наше життя входитиме штучний інтелект, тим ціннішими ставатимуть речі, створені завдяки таланту людини. Талант — феномен, який досі не розгадано. Не випадково кажуть, що це дар Божий. Мистецький талант особливий. Шедеври — це витвори мистецтва, при спогляданні яких захоплює дух. Роботи української дизайнерки Оксани Гольської відомі не тільки в Україні, але й у багатьох країнах — США, Канаді, Німеччині, Великій Британії, Франції, Польщі, Норвегії, Нідерландах, Португалії, Швеції… Вона створює кольє та брошки, які мають чимало поціновувачів у всьому світі. У інтерв’ю «ФАКТАМ» Оксана Гольська розповіла про свою нову серію робіт - колекцію рукавичок «Вінтажні листівки».

«Витонченість образу ангела підкреслює натуральна перлина»

— Створити колекцію рукавичок мене надихнули вінтажні листівки, саме тому я так її й назвала, — розповідає Оксана Гольська. — У моєї бабусі була скриня, де зберігались листівки та фото. У дитинстві я любила їх переглядати. В них особливий неповторний світ з якоюсь чарівною магією та казковістю. До того ж зима асоціюється зі святами та яскравими емоціями. Це санчата, гра в сніжки, подарунки під ялинкою, колядники з веселими колядками, морозець, що рум’янить щічки та додає особливого настрою.

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Білі рукавички мають назву «Щедрий вечір». На них зображені колядники, що прямують назустріч один одному. Дівчинка несе хлопчику святкову Зірку, а хлопчик — мішечок з подарунками. Білий колір рукавичок асоціюється зі снігом. Барвисті відтінки створюють магію святкового настрою.

Створення такого декору – філігранна робота

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— Яка краса! Цікаво розглядати кожну деталь.

— А от ще одні рукавички на цю ж тему. Дівчинка несе свято у село. Надворі завірюха, все засипало снігом… А в домівках тепло, потріскує вогонь у печах, усі віконця світяться, люди готують смачні страви…

Цікаво розглядати декор рукавичок у деталях

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— Такою роботою можна милуватись нескінченно.

— Одна із моїх улюблених робіт — рукавички «Коли твій ангел поруч"(на фото у заголовку). Коли працювала над ними, мала бажання передати тендітність та ніжність образу ангела. Саме тому використовувала ніжні відтінки айворі, небесно-блакитного та сріблястого. Витонченість образу підкреслює натуральна перлина. У вишивці використані нитки муліне, шовку та вовни, а також бісер та паєтки.

«Найкраще такі аксесуари виглядатимуть з лаконічним одягом, оскільки самі є акцентами»

— Що найскладніше у роботі?

— Важко сказати, бо всі етапи важливі. У моїй роботі необхідні концентрація та акуратність. Найбільш цікавий для мене останній етап, коли йде розставлювання акцентів. Це етап, коли потрібна «іскорка», щоб робота заграла. Просто треба глянути свіжим поглядом і десь додати бісеринку, десь ще зробити стібок ниточкою. Я називаю цей етап «вишенька на торті».

— Скільки часу йде на створення такої краси?

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— Рукавички декорую протягом тижня. Все залежить від складності малюнку.

Рукавички «Коли твій ангел поруч» - одна із нових робіт Оксани Гольської

— У соціальних мережах ваші роботи мають чимало відгуків. Які були найцікавіші?

— Одна жінка написала, що такі рукавички навіть якось жаль носити, мовляв, їх треба помістити у рамку, як картину, щоб милуватись ними як артоб’єктом.

— А що ви думаєте про це?

— З одного боку, приємне таке трепетне ставлення до моєї роботи. А з іншого, такі речі створюють особливий настрій. Одягаєш їх — і відчуваєш себе королевою. Щодо відгуків, приємно, коли люди пишуть, що робота насправді навіть крутіша, ніж на фото. Дуже зворушує, коли кажуть, що моя робота стане сімейною реліквією. Для мене як мисткині чути такі слова — великий творчий стимул.

— Як поєднувати такі рукавички з одягом?

— Декор виконаний на чорному та білому фоні, отож, такі аксесуари легко комбінувати практично з будь-яким кольором в одязі. До того ж у вишивці багатий спектр відтінків, що теж сприяє гармонійному поєднанню з вбранням. Найкраще такі аксесуари виглядатимуть з лаконічними куртками, пальто, дублянками, шубками, оскільки самі по собі є акцентами.

«Кастомізація одягу передбачає перетворення базової речі в ексклюзивну»

— А як доглядати за такими рукавичками?

— Необхідне делікатне прання у теплій воді до плюс тридцяти градусів. Краще прати з додаванням шампуню. Сушити потрібно такі вироби на махровому рушнику. Прасувати та відбілювати не можна. А взагалі раджу носити такі речі акуратно, тоді вони слугуватимуть вам довше.

— Чи не думали декорувати ще якийсь одяг?

— Насправді мені дуже подобається напрям «кастомізація одягу та аксесуарів «. Кастомізація одягу передбачає перетворення базової речі в ексклюзивну, що досягається зазвичай декоруванням. Це може бути вишивка або розпис тканини. Можливо, я буду рухатися у цьому творчому напрямі, проте не хочу загадувати. У житті чимало речей відбувається випадково, отож, час покаже.

— Чи траплялись з вашими роботами дива?

— Так. Не раз власниками робіт ставали люди, які схожі на персонажів, зображених у мої роботах. Такі збіги не можуть не вражати.

— Легендарний дизайнер Карл Лагерфельд розшукував для співпраці талановитих майстрів по всьому світу і залучав їх до створення колекцій одягу, які демонструвались на високому подіумі. Чи не думали ви про співпрацю з відомими Будинками моди?

— Мені здається, такий творчий тандем — справа випадку. До речі, у моєму творчому доробку є колажі із зображенням Карла Лагерфельда та Коко Шанель.

Оксана Гольська: «У кожну роботу вкладаю душу. Якщо цього не робити, то мистецтво перетворюється у ремесло»

— Оксано, ваш талант захоплює. З чого все почалося?

— Я малюю з дитинства. Мені дуже пощастило, що мої батьки завжди підтримували мене у цьому. А сьогодні мене підтримують у моїй творчості донечка і зять, друзі. Думаю, без цього нічого б не вийшло. Підтримка рідних та друзів — це дуже важливо.

— Сьогодні чимало людей прагнуть щось створювати власноруч. Які б поради ви їм дали?

— У роботі важливе терпіння. Не відступайте, якщо щось не виходить. Будьте наполегливі, прямуючи до своєї мети. Майстерність приходить з досвідом. Інших варіантів не існує. І треба, звичайно, дуже любити те, що робиш.

— Яке ваше творче кредо?

— Всі речі я створюю, як для себе. У кожну роботу вкладаю душу. Якщо цього не робити, то мистецтво перетворюється у ремесло. Для мене дуже важливо створювати роботи у гарному настрої та дарувати людям позитивні емоції.

Раніше в інтерв'ю «ФАКТАМ» майстриня Катерина Бойко, що створює лялькових звірят, розповіла про свої роботи, які відомі не тільки в Україні, а й за кордоном.

Фото з альбому Оксани Гольської

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