«Нам потрібно напружити кожну жилу»: прем’єр Великої Британії про тиск на путіна

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер попередив, що путіну не можна дозволяти «грати в ігри» з можливістю припинення вогню в Україні, коли готувався представити пропозиції щодо мирної угоди коаліції з близько 25 світових лідерів. Він намагатиметься посилити тиск на президента росії, щоб він «нарешті сів за стіл переговорів» і «зупинив варварські напади на Україну» після того, як днями Київ погодився на негайне 30-денне припинення вогню, пише The Guardian.

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«Ми не можемо дозволити путіну грати в ігри з угодою президента Трампа, — сказав Стармер. — Повне ігнорування кремлем пропозиції президента Трампа про припинення вогню лише демонструє, що путін несерйозно ставиться до миру. Якщо росія нарешті сяде за стіл переговорів, ми повинні бути готові стежити за припиненням вогню, щоб переконатися, що це серйозний і міцний мир. Якщо вони цього не зроблять, тоді нам потрібно напружити кожну жилу, щоб посилити економічний тиск на росію, щоб забезпечити припинення цієї війни. путін намагається зволікати, кажучи, що має бути ретельне дослідження, перш ніж припинення вогню може відбутися, але світ має побачити дії, а не дослідження або порожні слова та безглузді умови».

На Даунінг-стріт заявили, що пропозиції про допомогу для забезпечення виконання будь-якої мирної угоди надійшли від 25 країн і охоплювали «широкий спектр підтримки», починаючи від військ на місцях і закінчуючи набагато більш обмеженою допомогою.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Британія та Франція обговорюють удари по російській армії.

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