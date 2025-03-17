Журналіст Юрій Бутусов є псевдоекспертом через відсутність військового та бойового досвіду і критикує владу через те, що не отримав призначення на посаду заступника міністра оборони, яку йому пообіцяли під час виборчої кампанії у 2019 році.

ВІДЕО ДНЯ

Про це заявив політтехнолог Сергій Іванов. За його словами, посаду Бутусову обіцяв тодішній соратник кандидата у президенти Андрій Богдан.

«Бутусову пообіцяли посаду в Міністерстві оборони — заступника міністра оборони — ще під час передвиборчої кампанії, коли Зеленський був лише кандидатом. Тоді його привів Богдан, який зараз очолює „штаб спротиву“ режиму Зеленського у Відні з іншими „напівватними“ типами», — розповів Іванов.

Однак Зеленський не захотів призначати на цю посаду людину, яка не має профільної освіти і досвіду участі в бойових діях. «І от з тих пір у Бутусова вималювався дуже стійкий ресентимент по відношенню до Зеленського, і відповідно до всіх людей, які в його команді. Він його зненавидів», — відзначає експерт.

РЕКЛАМА

За словами Іванова, Бутусов оформив відстрочку від армії, але при цьому їздить на передову і записує відео у військовій формі й касці, хоч і не завжди розбирається в темі. Як нагадав експерт, журналіст опублікував відео, в якому назвав вибухову речовину в гранатах «мівіною», а згодом видалив ці пости без вибачень. Іванов стверджує, що Бутусов розповідає, що він краще знається на внутрішній ситуації в Головному управлінні розвідки, ніж сам очільник ГУР Кирило Буданов.

Експерт також додає, що військові засуджували Бутусова за сюжет, після якого Сили оборони втратили плацдарм під Сєвєродонецьком.

За словами Іванова, серед оточення Бутусова є чимало сумнівних персонажів, а сам він давно втратив політичну неупередженість, рекламуючи онлайн-казино, повʼязані з рф. «Він ставить чиї завгодно інтереси на перше місце — інтереси Турчинова з Пашинським, інтереси Порошенка, з яким вони тісно співпрацюють, інтереси віденських вигнанців та Андрія Богдана, інших людей, серед яких є громадяни з російськими паспортами», — каже Іванов.

РЕКЛАМА

На його думку, Бутусов повинен нести відповідальність за свої вчинки та слова, «тому що дурити людей безкінечно не можна». Але при цьому експерт припускає, що Бутусов вже став політиком.

Нагадаємо, що за даними ЗМІ, у перші два роки повномасштабної війни Бутусов не з’являвся у ТЦК. А вперше прийшов наступного дня після прийняття закону про мобілізацію — щоб оформити відстрочку. Він її отримав одразу, як батько трьох доньок — аж до 11 квітня 2025 року включно. Хоча до того Бутусов ухилявся від мобілізації, посилаючись на короткозорість через побиття «Беркутом» у 2013 році.

220

Читайте нас у Facebook