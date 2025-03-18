У чому полягала тактика ворога на Курщині: у США пояснили

25 лютого елітний російський Центр передових безпілотних систем «Рубікон», розпочав руйнівну хвилю атак на головну лінію постачання, яка підтримувала український гарнізон у Суджі.

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Через два тижні, 10 або 11 березня, ЗСУ передислокувалися на український бік кордону. Вони не були оточені, як неправдиво стверджував президент США Дональд Трамп, але їх витіснили з Курщини, повідомляє Forbes.

«Центр безпілотників „Рубікон“ був ключем до російської перемоги. А „передова тактика використання безпілотників“, як описав її аналітик Ендрю Перпетуа, була центральним елементом зусиль „Рубікону“. Є відеодокази цієї тактики», — зазначає автор статті Девід Акс.

Приблизно 12 березня російський безпілотник з видом від першої особи, який тримав боєголовку і передавав відео своїм операторам, ймовірно, по радіо, але можливо й через оптоволоконний кабель, пролетів над дорогою, якою часто їздять українські вантажівки з постачанням. Те, що дорога була небезпечною, було очевидно: уламки кількох транспортних засобів всіяли дорогу. Замість того, щоб ширяти над дорогою, сподіваючись, що ціль пролетить повз нього до того, як дрон розрядить батарею, безпілотник сів на землю біля дороги — і став чекати. Відпочиваючи, а не літаючи, безпілотний літальний апарат зберіг свій дорогоцінний заряд акумулятора.

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Згодом повз проїхала українська колона. Дрон піднявся в повітря, погнався за колоною і спрямувався до пікапа, кузов якого був навантажений припасами. Відео з безпілотника обірвалося, тому неясно, чи влучив він у ціль. У будь-якому випадку, він принаймні пролетів дуже близько.

Як йдеться у публікації, це не нова тактика. Найкращі українські оператори вже кілька місяців садять свої безпілотники в зоні ураження. Але ця тактика вимагає майстерності та ретельного планування. Запустити радіокерований дрон у неправильному місці — і оператор може втратити зв'язок. Посади оптоволоконний дрон у неправильному місці, і його оптика, через яку дрон надсилає і приймає сигнали, може вийти з ладу, а кабель заплутатися.

Оператори російського «Рубікону» володіють навичками та досвідом, необхідними для посадки дрона в рамках складної повітряної засідки.

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«Вони також влаштовують пастки, висаджуючи дрони на дорогах і підриваючи їх під проїжджаючими повз транспортними засобами, використовуючи протитанкові міни, ймовірно, з кумулятивними зарядами, спрямованими вгору», — зазначає Перпетуа.

Раніше «ФАКТИ» публікували думку аналітика про те, яке місто окупанти поставили собі за мету захопити.

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