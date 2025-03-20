Відверто та чесно: Дмитро Комаров різко відповів хейтерам

Популярний мандрівник, ведучий проєкту «Світ навиворіт» Дмитро Комаров, який нещодавно вразив особистим зізнанням, різко відповів критикам. На своїй сторінці у соціальній мережі Дмитро виклав пост, у якому відповідає хейтерам на закиди щодо методу його пересування по Карпатам на джипі. Відомо, що частина нових випусків його популярного проєкту була знята саме серед гір.

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«Після нашого випуску з Карпат виникла хвиля обурень навколо теми джипінгу, — написав Дмитро. — Хочу пояснити свою позицію відверто та чесно.

Давайте розберемось, що таке джипінг у Карпатах. Закон прямо забороняє пересування механічним транспортом територією національних парків і заповідників. Із забороною я абсолютно згоден. Вважаю, що в такі зони краще взагалі фізично закрити в’їзд.

Але Карпати — це не тільки заповідники. Тому важливо розрізняти незаконний джипінг і реальне життя людей у горах, їзду по звичайним гірським дорогам загального користування. Дехто вважає, що в горах треба ходити тільки пішки. Але авто тут — це не розвага, а життєва необхідність".

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Ведучий наголосив, що саме так місцеві добираються зі свого дома по справах чи за нагальними потребами.⠀

«Карпати — це не тільки заповідник „під ковпаком“, — наголосив Дмитро. — Це дім, в якому живуть люди. Справжню шкоду Карпатам завдає не дідусь на „Ниві“, що їде за хлібом, а несанкціоновані вирубки, забруднення річок, стихійні сміттєзвалища, тощо».

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Комаров розповів, що готуючи експедицію, його команда уважно вивчала відкриті джерела, карти та іншу інформацію, щоб уникнути потрапляння на території природозаповідного фонду.

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«Давайте берегти природу з розумом, а не створювати вигадані конфлікти, — наполіг ведучий. — Розуміти різницю між місцевими дорогами та заповідними територіями.

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А взагалі, мої програми — це запрошення наживо відвідати Карпати. І побачити, як вони реально живуть. Через відео ми тільки частково можемо передати цю атмосферу».

Підписники підтримали мандрівника та поділилися своїми враженнями.

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«Дуже правильно розділили у дописі — де можна, а де має бути заборона джипінгу, — написали у коментарях. - Підтримую 100%».

«Є таке прислів'я — „чує дзвін, та не знає де він“, — написали у відповідь. — Це про людей, які вирішили закинути Дімі за джипінг, геть забувши про існування доріг».

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Раніше Комаров поділився спогадами про зйомки у Херсоні.

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