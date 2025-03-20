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Гроші

В Україні подешевшало паливо: що буде з цінами до кінця місяця

17:46 20 березня 2025
АЗС в Україні знизили ціни на бензин, дизель та газ. Фото Pixabay

Схоже, прогнози фахівців про те, що з приходом тепла в Україні почнуть знижуватись ціни на пальне, справдилися.

На такі висновки наштовхують дані, які наводить спеціалізоване видання Enkorr, посилаючись на експертів ринку. Зокрема, згадується про «хвилю зниження цін», коли вартість літру палива «просіла» на 1−2 гривні — в залежності від оператора. Також фіксувалося зниження цін на газ.

Видання звертає увагу на те, що газ дешевшав вперше з третьої декади лютого, та додає, що додатковим стимулом для цього стало зменшення цін на бензин. Наразі співвідношення між цінами на бензин А-95 і газ становить 66%, тоді як з початку року цей показник зберігався на позначці 65%.

Своєю чергою зниження цін на АЗС було, зокрема, обумовлено падінням цін на нафту до 70 долларів за барель (наприкінці січня «бочка» коштувала 82 долари), а також зниженням закупівельних цін на нафтопродукти.

Зокрема, експерти «А-95» не виключають, що у разі подальшої фіксації зовнішніх цін на поточних рівнях ціна на АЗС на пальне може знизитися на 1−1,5 грн/л протягом найближчих тижнів.

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А ось таку «картину» на 20 березня 2025 року «малює» Мінфін.

Фото Минфін

Тим часом продукти харчування в Україні дорожчають. Це, зокрема, стосується овочів — зниження цін очікують лише наприкінці весни. А ось молочна продукція може здешевшати ще у березні.

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Фото Pixabay

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