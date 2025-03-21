У неділю, 23 березня, збірна України з футболу, яка перемогла команду Бельгії в Мурсії (3:1), проведе на стадіоні Cegeka Arena у Генку матч-відповідь плей-оф за місце в елітному дивізіоні Ліги націй.

ВІДЕО ДНЯ

На жаль, команда Сергія Реброва, яка здійснила в першій грі маленький спортивний подвиг, недорахувалася через травми відразу двох правих захисників — Юхима Коноплі з «Шахтаря» та Олексія Сича з «Карпат» (а ще раніше «зламався» динамівець Олександр Тимчик). Також під запитанням участь у матчі форварда Артема Довбика, який підчепив вірусну інфекцію. Своєю чергою, збірна Бельгії через перебір жовтих карток втратила центрального півзахисника Шарля де Кетеларе з «Мілана».

Відеоогляд матчу Україна — Бельгія — 3:1

Букмекери у майбутньому матчі, як і перед першим поєдинком, бачать фаворитом пари підопічних француза Руді Гарсії. Наприклад, авторитетна контора William Hill ставки на перемогу команди Бельгії в основний час приймає з коефіцієнтом 1,40, на нічию — 4,75, на виграш збірної України — 7,00.

РЕКЛАМА

У прямому ефірі поєдинок Бельгія — Україна на території нашої країни покажуть о 21:45 медіасервіс MEGOGO та безкоштовний телеканал MEGOGO Спорт, який веде мовлення в ефірі Т2 та кабельних мережах.

Ліга націй. Плей-оф. Матч-відповідь

23 березня (неділя)

РЕКЛАМА

Бельгія — Україна 21:45 MEGOGO, MEGOGO Спорт

Нагадаємо, що цього ж дня за підсумками чвертьфіналу Ліги націй Франція — Хорватія стане відомим останній суперник збірної України у відбірній групі ЧС-2026. Як відомо, у першій зустрічі хорвати, навіть не реалізувавши пенальті, обіграли Мбаппе та компанію — 2:0.



Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України зіграє в червні на міжнародному турнірі в Канаді.

Фото uaf.ua

РЕКЛАМА

79

Читайте нас у Facebook