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Мочити чи не мочити? Насіння яких рослин не варто замочувати перед посадкою

16:06 21 березня 2025
Насіння томатів перед замочуванням рекомендують «загартовувати». Фото Pixabay

В березні ще не пізно досіяти насіння рослин на розсаду, які висаджувалися в лютому. Так, протягом всього місяця можна сіяти бегонію, пеларгонію, еустому, петунії, вербену, у середині — суницю, алісум, сальвію, лобелію та дельфініум, а також ранню капусту. А наприкінці — насіння цибулі ріпчастої.

Щоб насіння гарно прижилося, деякі види потрібно попередньо замочувати у воді. Так, перед посадкою варто замочувати насіння помідорів, пише «На пенсії». Більш того, їх заздалегідь варто ще й загартовувати — витримати в холодильнику, а потім потримати за кімнатної температури.

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Піде на користь замочування й перцю, який без цієї процедури може дати сходи лише через 20 днів.

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Замочують й насіння селери, петрушки та моркви. Їх спочатку радять покласти у тканинний мішечок та промити гарячою водою протягом 20 хвилин. Насіння залишають на кілька днів у мішечку, потім підсушують та висівають в грунт.

Обов'язково потрібно замочити й насіння огірків, гарбузів, кабачків і патисонів.

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А ось насіння деяких овочів потрібно замочувати лише в тому випадку, коли посів пізній, а земля вже добре прогрілася. Це стосується буряку, гороху, квасолі та бобів.

У той же час насіння салатів, капусти, брукви та ремонтантної суниці замочування перед висаджуванням не потребує.

Про те, які п'ять квітів варто висаджувати на дачі вже у березні, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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