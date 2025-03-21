Ніжні ледачі вареники в кокосово-шоколадному соусі: діти будуть у захваті від цього сніданку

Відомий фудблогер Олександр Огороднік, який раніше поділився «ідеальним сніданком для коханої», розповів, як приготувати ідеальний сніданок для діток.

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«Ідеальний сніданок для ваших діток — ніжні ліниві варенички в кокосово-шоколадному соусі», — написав він.

Спосіб приготування: — Змішуємо сир, манку та цукор. Додаємо яйце, перемішуємо та залишаємо на 10 хвилин, щоб манка розбухла. РЕКЛАМА — Присипаємо поверхню борошном, формуємо ковбаску з тіста та нарізаємо на однакові шматочки. — Відправляємо варенички у киплячу підсолену воду, варимо 1 хвилину після спливання. — Тим часом готуємо соус: нагріваємо кокосове молоко, додаємо білий шоколад та розтоплюємо його. — Викладаємо варенички в соус, тушкуємо 2 хвилини. — Подаємо з ягодами та горішками. РЕКЛАМА

«Смачного! Ваші дітки будуть в захваті», — написав фуд-блогер.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно відома співачка Злата Огнєвіч розповіла, як приготувати корисний сніданок.

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