Ніжні ледачі вареники в кокосово-шоколадному соусі: діти будуть у захваті від цього сніданку
Відомий фудблогер Олександр Огороднік, який раніше поділився «ідеальним сніданком для коханої», розповів, як приготувати ідеальний сніданок для діток.
«Ідеальний сніданок для ваших діток — ніжні ліниві варенички в кокосово-шоколадному соусі», — написав він.
Спосіб приготування:
— Змішуємо сир, манку та цукор. Додаємо яйце, перемішуємо та залишаємо на 10 хвилин, щоб манка розбухла.
— Присипаємо поверхню борошном, формуємо ковбаску з тіста та нарізаємо на однакові шматочки.
— Відправляємо варенички у киплячу підсолену воду, варимо 1 хвилину після спливання.
— Тим часом готуємо соус: нагріваємо кокосове молоко, додаємо білий шоколад та розтоплюємо його.
— Викладаємо варенички в соус, тушкуємо 2 хвилини.
— Подаємо з ягодами та горішками.
«Смачного! Ваші дітки будуть в захваті», — написав фуд-блогер.
Як писали «ФАКТИ», нещодавно відома співачка Злата Огнєвіч розповіла, як приготувати корисний сніданок.21
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