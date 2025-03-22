Вийшло на удачу: зірок збірної Бельгії на матч у Мурсії виводили діти Реброва (фото, відео)

Дружина головного тренера збірної України з футболу Сергія Реброва Анна перед зустріччю у відповідь нашої команди з бельгійцями у плей-оф Ліги націй (23 березня у Генку) показала, як разом з другими половинками та дітьми футболістів підтримувала «жовто-синіх» у першому — переможному для українців — матчі суперників.

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Як з'ясувалося, серед тих діточок, які виводили гравців збірної Бельгії на поле, були сини Сергія Реброва — 6-річний Сашко та 8-річний Микита. При цьому Реброву-старшому дістався форвард-гренадер Ромелу Лукаку, а молодшому — знаменитий голкіпер Тібо Куртуа.

Вийшло на удачу. Так, нападник «Наполі» засмутив збірну України голом, але одноклубник Андрія Луніна по «Реалу» пропустив тричі.

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Мама хлопчаків поділилася передігровим відео зі стадіону в Мурсії, при цьому пожартувавши про розмір шорт Саші.

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До речі, Микита Ребров цілком може стати футболістом. Принаймні він уже забиває голи за іспанську «Малагу» U9.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дружина Реброва підбила підсумок виступу збірної України на Євро-2024.

Фото Instagram

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