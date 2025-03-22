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Суспільство та люди

«Справжніх воїнів» у рф більше не залишилось: померла зірка фільму «Гусарська балада» Лариса Голубкіна

15:18 22 березня 2025
Кадр з фільму «Гусарська балада». Фото — скріншот відео

У Москві, де колись хотіли «залити рот смолою» Аллі Пугачової, померла легендарна радянська актриса Лариса Голубкіна. Вона запам'яталася глядачам образом Шурочки Азарової у фільмі Ельдара Рязанова «Гусарська балада».

Смерть настала у суботу, 22 березня, повідомляють росЗМІ.

Жінці було 85 років.

Ймовірно, причиною смерті стало її онкологічне захворювання — рак крові у ІІІ стадії.

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Через свій стан Голубкіна перебувала під постійним наглядом лікарів, і вже кілька років могла пересуватися лише на інвалідному візку.

Свою дебютну роль у кіно у фільмі «Гусарська балада» вона зіграла у 1967 році та одразу ж стала відомою.

Згодом вона знімалася в менш популярних фільмах «Дайте книгу скарг», «Казка про царя Салтана» та «Троє в човні, не рахуючи собаки». Пізніше вона виступала як театральна актриса.

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Також у 2025 році в росії померли найстаріша актриса Театру на Таганці Марина Поліцеймако та відома театральна актриса Євгенія Добровольська .

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