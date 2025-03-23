Ярослава Магучих принесла Україні єдину медаль чемпіонату світу в Китаї (відео)

Тріумфаторка Олімпійських ігор-2024 у Парижі, знаменита українська стрибунка у висоту Ярослава Магучих, яка побила світовий рекорд 37-річної давнини, поповнила свою багату колекцію нагород ще однією медаллю — «бронзою» чемпіонату світу у приміщеннях в китайському Нанкіні.

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23-річна атлетка з Дніпра, яка стала 9 березня чемпіонкою Європи у приміщенні, перервала свою переможну серію з 10 стартів. Взявши з першої спроби 189 і 195 см, Ярослава запорола стрибок на 197 см, перенесла дві спроби, що залишилися, на 199 см, але й там не досягла успіху. «Срібло» світової першості виборола австралійка Елеонор Паттерсон (197 см), а чемпіонський титул захистила ще одна представниця Зеленого континенту Нікола Оліслагерс (197 см), яка випередила співвітчизницю за кількістю спроб.

Магучих, яка здобула на «закритому» ЧС-2024 у Глазго «срібло», принесла Україні єдину медаль світової першості в Китаї. Ще одна українка — 30-річна Катерина Табашник із Харкова — з результатом 189 см (взяла з третьої спроби) фінішувала на 9-й позиції.

Додамо, що у змаганнях чоловіків українським стрибунам не вдалося піднятися на п'єдестал пошани у Нанкіні. Чемпіон Європи у приміщеннях Олег Дорощук посів 5-е місце, а Дмитро Нікітін — 9-е.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ярославу Магучих визнали легкоатлеткою року в Європі.

Фото X European Athletics

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