Риба, запечена з картоплею: смачно, як у ресторані
У світі все більше цінується смак натуральних продуктів. Що може бути кращим за запечену рибу з картоплею? Готується така страва просто, а ефект неймовірний. Адже це смачно, як у ресторані. Спробуйте і переконайтеся в цьому особисто.
Готуйте завжди із задоволенням! Тоді страва вийде особливо смачною.
Рецептом поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова, яка любить експериментувати на кухні.
— Приготуємо ароматну смачну страву, — каже Елла Іванова. — За вас практично все зробить духовка. Подавайте страву, прикрасивши зеленню. Вона ідеальна як у свята, так і у будні. Ваші рідні та близькі будуть вам щиро вдячні.
Риба, запечена з картоплею
- 500 г будь-якої риби
- 500 г дрібної картоплі
- Томати — 2 шт.
- Сіль
- Перець
- 50 г вершкового масла
Картоплю очищаємо і відварюємо до напівготовності. Викладаємо у форму разом із філе рибки та томатами. Перчимо, солимо, додаємо вершкове масло. Запікаємо до готовності. Під час подачі доповнити кропом.
І смачного!
Раніше Елла Іванова поділилася рецептом хрустких грінок з маком і корицею, які полюбляться з першого разу.
Фото з альбому Елли Іванової49
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