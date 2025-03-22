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Риба, запечена з картоплею: смачно, як у ресторані

21:58 22 березня 2025
риба, запечена з картоплею

У світі все більше цінується смак натуральних продуктів. Що може бути кращим за запечену рибу з картоплею? Готується така страва просто, а ефект неймовірний. Адже це смачно, як у ресторані. Спробуйте і переконайтеся в цьому особисто.

Готуйте завжди із задоволенням! Тоді страва вийде особливо смачною.

Рецептом поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова, яка любить експериментувати на кухні.

— Приготуємо ароматну смачну страву, — каже Елла Іванова. — За вас практично все зробить духовка. Подавайте страву, прикрасивши зеленню. Вона ідеальна як у свята, так і у будні. Ваші рідні та близькі будуть вам щиро вдячні.

Риба, запечена з картоплею

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  • 500 г будь-якої риби
  • 500 г дрібної картоплі
  • Томати — 2 шт.
  • Сіль
  • Перець
  • 50 г вершкового масла

Картоплю очищаємо і відварюємо до напівготовності. Викладаємо у форму разом із філе рибки та томатами. Перчимо, солимо, додаємо вершкове масло. Запікаємо до готовності. Під час подачі доповнити кропом.

І смачного!

Раніше Елла Іванова поділилася рецептом хрустких грінок з маком і корицею, які полюбляться з першого разу.

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Фото з альбому Елли Іванової

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