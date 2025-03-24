Сміливо: популярний молдовський співак вразив світлиною з центру Києва

Популярний молдовський співак, колишній тренер проєкту «Голос країни» Дан Балан, який підтримує Україну, вразив несподіваною світлиною. На своїй сторінці у соціальній мережі музикант виклав фото, на якому крокує на фоні Михайлівського собору у Києві.

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«Магія Києва в кожному кроці», — зробив допис Балан.

"Магія Києва в кожному кроці", - підписав фото Дан Балан

Мережа відразу припустила, що популярний співак приїхав, щоб провести у столиці України концерт. За час повномасштабного вторгнення росії в Україну Балан виступив у Одесі, де спілкувався з шанувальниками виключно українською мовою.

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Підписники згадали участь Дана у музичному шоу «Голос країни» та його нібито роман з Тіною Кароль.

Сам артист поки ніяк не коментує причину свого приїзду до Києва.

«Коли вже тур по Україні?» — запитали у мережі.

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«Оу», — коротко одізвався на фото ведучий Юрій Горбунов.

«Вітаємо вас у Києві, — зраділи шанувальники. — Завжди вам раді та з нетерпінням чекаємо нових хітів».

«Сміливо) дякую за підтримку ділом», — написали у коментарях.

«Не витримала душа митця й повернувся до своєї музи», — натякнули на роман з Тіною Кароль.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що популярна співачка випустила альбом з піснями для емоційної рівноваги.

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