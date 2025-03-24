«Не думаю, що Трамп хоче залишити таку спадщину»: що сказав Зеленський в інтерв’ю TIME

Президент України Володимир Зеленський, який прокоментував інформацію ЗМІ про вимоги США визнати Крим російським, заявив: «Ніхто не вірить у нашу перемогу так, як я. Ніхто». Про це Зеленський сказав в інтерв’ю виданню TIME.

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За словами президента, переконання партнерів у можливості перемоги України вимагає величезних зусиль: «Це забирає всю твою силу, всю твою енергію.»

Зеленський також висловив занепокоєння щодо зниження міжнародної уваги до війни: «Найстрашніше — це те, що частина світу звикла до війни в Україні.» Він зазначив, що втома від війни поширюється хвилями, і це відчувається як у США, так і в Європі.

Президент підкреслив важливість єдності та рішучості: «Ми повинні продовжувати боротися, навіть якщо інші починають сприймати це як повторення старого сюжету.»

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Володимир Зеленський наголосив, що перемога росії у війні стала б катастрофою не лише для України, але й для всього Заходу, особливо для США та їхніх нинішніх лідерів. Він висловив переконання, що Дональд Трамп і його команда не допустять такого сценарію.

«Вони мають власні амбіції. Вони бачать свою роль в історії, не тільки як сильних лідерів, але і як тих, хто може досягти гідного завершення війни. Тому я не вірю в ці апокаліптичні сценарії. Чесно кажучи, не вірю», — сказав президент. Він додав: «Що станеться, якщо режим припинення вогню виявиться вразливим до порушень з боку росії? Міста вздовж лінії фронту стануть схожими на тисячу Берлінів часів Холодної війни. Вони стануть мертвими зонами на карті Європи. Не думаю, що Трамп хоче залишити таку спадщину».

У найближчі тижні Зеленський планує продовжувати переконувати Трампа та його команду, апелюючи до їхніх принципів як державних діячів. Він також звертатиметься до американців, адже опитування показують, що конфлікт в Овальному кабінеті майже не вплинув на позитивне ставлення до президента України. А більшість американців вважають путіна винним у війні проти України.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що в Саудівській Аравії продовжуються перемовини між представниками України та США.

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