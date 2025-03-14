Паштет із курячої печінки: смачно так, що не відірватися

Паштет — овочевий, рибний, грибний — одна з найбільш бюджетних страв, якщо приготувати його вдома. І він досить дорогий, якщо купувати у супермаркеті. А головна перевага домашньої їжі — натуральність. І про це треба завжди пам'ятати.

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Кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова поділилася рецептом печінкового паштету з селерою.

Паштет з курячої печінки 500 г курячої печінки

2 цибулини

1 морквина

100 г вершкового масла

Сіль

Перець

100 г вершків

2 шт. стебел селери Для заливки РЕКЛАМА Вершкове масло 50 г

Чебрець свіжий — на смак

Моркву та цибулю крупно натерти на тертці, стебло селери порізати і підсмажити з печінкою до готовності овочів. Солимо, додаємо спеції. Все це перебити в блендері з вершками та вершковим маслом. Можна перетерти через сито.

Запікати в духовці 10 хвилин при температурі 160 градусів, помістивши масу у відкриті форми. Глибокий лист, куди ставимо форми, повинен бути наповнений гарячою водою.

У цей час готуємо заливку: вершкове масло розігріємо на сковороді зі свіжим чебрецем. Заливаємо паштет у формах, попередньо його охолодивши.

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На ніч поставити паштет у холодильник.

І смачного!

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Фото з альбому Елли Іванової

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