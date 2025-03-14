Паштет із курячої печінки: смачно так, що не відірватися
Паштет — овочевий, рибний, грибний — одна з найбільш бюджетних страв, якщо приготувати його вдома. І він досить дорогий, якщо купувати у супермаркеті. А головна перевага домашньої їжі — натуральність. І про це треба завжди пам'ятати.
Кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова поділилася рецептом печінкового паштету з селерою.
Паштет з курячої печінки
- 500 г курячої печінки
- 2 цибулини
- 1 морквина
- 100 г вершкового масла
- Сіль
- Перець
- 100 г вершків
- 2 шт. стебел селери
Для заливки
- Вершкове масло 50 г
- Чебрець свіжий — на смак
Моркву та цибулю крупно натерти на тертці, стебло селери порізати і підсмажити з печінкою до готовності овочів. Солимо, додаємо спеції. Все це перебити в блендері з вершками та вершковим маслом. Можна перетерти через сито.
Запікати в духовці 10 хвилин при температурі 160 градусів, помістивши масу у відкриті форми. Глибокий лист, куди ставимо форми, повинен бути наповнений гарячою водою.
У цей час готуємо заливку: вершкове масло розігріємо на сковороді зі свіжим чебрецем. Заливаємо паштет у формах, попередньо його охолодивши.
На ніч поставити паштет у холодильник.
І смачного!
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Фото з альбому Елли Іванової52
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