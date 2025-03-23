Ніжні котлети з гречки: ця дуже бюджетна страва готується швидко та просто

Страви з гречки смачні та корисні. А чи пробували ви колись гречані котлети? Якщо ні, приготуйте їх — не пошкодуєте.

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Готуються вони за лічені хвилини, легко та просто. А собівартість страви вас приємно здивує. Скуштувавши цю страву, мабуть, захочете її приготувати неодноразово. Подавайте котлети естетично. Атмосфера обіду чи вечері завжди важлива.

Рецептом гречаних котлет поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

— Якщо у вас залишилося трохи гречки, пропоную приготувати гречані котлети, — каже Елла Іванова. — Вони дуже смачні та ніжні. Попросіть рідних та близьких вгадати, з чого виговлені котлети.

Гречані котлети РЕКЛАМА 300 г відвареної гречки

1 картопля

1 цибулина

Сіль

Перець

1 яйце

3 столові ложки сухарів

Відварену гречку з'єднуємо з трішки підсмаженою на олії цибулею і сирою картоплею. Перебиваємо у блендері. Додаємо яйце, сіль та перець, а також панірувальні сухарі. Формуємо котлети. Паніруємо у сухарях. Смажимо до готовності.

І смачного!

До речі, гречана крупа входить до складу знаменитої Монастирської каші.

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Радимо також приготувати смачні та корисні м'ясні оладки з вівсянкою, запечені в духовці.

Фото з альбому Елли Іванової

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