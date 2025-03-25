Голова ГО «Нон-Стоп Україна» Кирило Яковець вимагає розслідувати діяльність одеського оператора зовнішньої реклами, який розмістив біл-борди з нагадуванням про корупційний кейс колишнього заступника прокурора Дмитра Вербицького. Про це пише економічний експерт Борис Кушнірук у своєму блозі на Censor.net.

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Кушнірук оприлюднив скрін-копії заяви Яковця до правоохоронних органів, де той вимагає перевірити діяльність оператора зовнішньої реклами в Одесі ТОВ «Чорний Квадрат».

«Річ у тім, що саме на біл-борді ТОВ „Чорний квадрат“ в Одесі минулими вихідними була розміщена реклама сайту Ua. news з портретом пана Вербицького і промовистим гаслом: „Купив будинок собі, куплю і вам“. Реакція не змусила себе довго чекати: вже 24 березня був поданий запит від ГО „Нон-Стоп“ із закликом „розібратися і покарати“. Ситуація виглядає максимально смішно, і ось чому. Справа у тому, що ще нещодавно Яковець і „Нон-Стоп“ люто ненавидили пана Вербицького і називали його земляним хробаком у кожному згадуванні у своїх соцмережах», — пише в блозі Кушнірук.

Експерт наводить приклади постів ГО «Нон-Стоп», в яких Вербицького звинувачують у корупції, зокрема, організації зернових схем. Однак, починаючи з січня 2025 року ставлення до Вербицького у Яковця змінилося: останній стверджував, що на екс-прокурора здійснюється цькування з боку колишньої співвласниці IBOX bank.

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На думку Кушнірука, така зміна риторики свідчить про те, що Вербицький найняв Яковця для публічного захисту. При цьому експерт нагадує, що Яковець є фігурантом кількох кримінальних справ та замішаний у низці скандалів, зокрема, участі у ІПСО з розповсюдження російської пропаганди, в тому числі, по темі мобілізації, обслуговування інтересів проросійських колаборантів та кримінальників тощо. Водночас Кушнірук пише на Censor.net, що за свою діяльність Яковець був позбавлений статусу адвоката КДКА Полтавської області, перебуває у розшуку ТЦК за ухилення від призову та з кінця 2023 року переховується від правоохоронців в Іспанії.

У своєму блозі Борис Кушнірук порівнює Яковця з іншим проросійським пропагандистом Анатолієм Шарієм, який також перебуває в Іспанії.

«Навіщо ж так розмінюватися! Можна найняти самого Шарія, а не його бліду копію! Тож давайте, екс-заступнику генпрокурора, чекаємо ваших наступних ходів», — іронізує в блозі на Censor.net Кушнірук.

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