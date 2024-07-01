«Усвідомлюючи важливість збереження репутації державного органу, який я представляю», — Вербицький про своє звільнення

Звільнений наказом генерального прокурора Андрія Костіна з посади заступника генпрокурора Дмитро Вербицький повідомив, що написав заяву про звільнення з метою уникнення негативного впливу на роботу відомства в цілому.

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«Сьогодні я подав на ім'я генерального прокурора заяву про звільнення мене з адміністративної посади (заступника генерального прокурора. - Ред.) за власним бажанням», — сказав Вербицький агентству «Інтерфакс-Україна» в понеділок, 1 липня, коментуючи повідомлення про звільнення його з посади заступника генпрокурора.

За його словами, таке рішення аргументоване тим, що негативна інформація в ЗМІ, яка стосується його, позначається і на іміджі органів прокуратури загалом.

«Усвідомлюючи важливість збереження репутації державного органу, який я представляю, вважаю своє рішення правильним», — зазначив Вербицький.

Він також наголосив: «Готовий і далі захищати свою честь і професійну репутацію. Очікую завершення службового розслідування і перевірки НАЗК, які мають поставити крапку в цьому питанні».

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Фото: Офіс генпрокурора

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