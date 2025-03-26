Операція зі знищення вертольотів на Бєлгородщині: ЗМІ розповіли подробиці

Українські спецпідрозділи та Головне управління розвідки спостерігали щонайменше одним безпілотником, як росіяни посадили в Бєлгородській області чотири гелікоптери. Мова йде про два транспортні Мі-8 і два бойові вертольоти Ка-52.

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Колісна пускова установка української армійської високомобільної артилерійської ракетної системи чекала на них.

«Ціль була уражена», — повідомили у командуванні Сил спеціальних операцій.

Чотири ракети М30, кожна з яких містила 180 000 вольфрамових осколків, обрушилися з відстані 92 кілометри. Всі чотири вертольоти вибухнули.

Точний удар був нанесений в той час, коли українські бригади, відступивши з сусідньої Курської області, здійснюють невеликі рейди в Бєлгородську.

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За даними Українського центру оборонних стратегій, українські війська досягли скромних успіхів, «скориставшись проблемами ворога з комунікацією та координацією», пише Forbes.

Атака на ці чотири вертольоти є частиною більш широкої кампанії в Бєлгородіській області. Але це також і помста. Рік тому, 13 березня 2024 року, російська артилерія поцілила в тріо штурмових вертольотів Мі-8 або Мі-17 української армії на землі в Новопавлівці на сході України. Тоді російський касетний боєприпас вибухнув над гелікоптерами 12-ї бригади, пошкодивши щонайменше два з них і, очевидно, убивши двох льотчиків: Ярослава Каву та Андрія Бакуна. Один Мі встиг злетіти.

«За 37 місяців боїв росіяни втратили близько 120 вертольотів: менше чотирьох на місяць. Останній удар дорівнює втратам за місяць», — додають у статті.

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Раніше «ФАКТИ» писали про активізацію росіян на Покровському напрямку.

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