41.26 / 41.82 44.66 / 45.33
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Операція зі знищення вертольотів на Бєлгородщині: ЗМІ розповіли подробиці

10:23 26 березня 2025
Вертоліт росіян

Українські спецпідрозділи та Головне управління розвідки спостерігали щонайменше одним безпілотником, як росіяни посадили в Бєлгородській області чотири гелікоптери. Мова йде про два транспортні Мі-8 і два бойові вертольоти Ка-52.

Колісна пускова установка української армійської високомобільної артилерійської ракетної системи чекала на них.

«Ціль була уражена», — повідомили у командуванні Сил спеціальних операцій.

Чотири ракети М30, кожна з яких містила 180 000 вольфрамових осколків, обрушилися з відстані 92 кілометри. Всі чотири вертольоти вибухнули.
Точний удар був нанесений в той час, коли українські бригади, відступивши з сусідньої Курської області, здійснюють невеликі рейди в Бєлгородську.

РЕКЛАМА

За даними Українського центру оборонних стратегій, українські війська досягли скромних успіхів, «скориставшись проблемами ворога з комунікацією та координацією», пише Forbes.

Атака на ці чотири вертольоти є частиною більш широкої кампанії в Бєлгородіській області. Але це також і помста. Рік тому, 13 березня 2024 року, російська артилерія поцілила в тріо штурмових вертольотів Мі-8 або Мі-17 української армії на землі в Новопавлівці на сході України. Тоді російський касетний боєприпас вибухнув над гелікоптерами 12-ї бригади, пошкодивши щонайменше два з них і, очевидно, убивши двох льотчиків: Ярослава Каву та Андрія Бакуна. Один Мі встиг злетіти.

«За 37 місяців боїв росіяни втратили близько 120 вертольотів: менше чотирьох на місяць. Останній удар дорівнює втратам за місяць», — додають у статті.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали про активізацію росіян на Покровському напрямку.

144

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Віктор Розовий

Не протягну і 10 днів: відомий комік відновлюється після важкого поранення

Таро-прогноз на 26 березня 2025 року

Дівам — «Місяць» і сумніви, Скорпіонам — «Сімка Денаріїв» та терпіння: передбачення за картами Таро на середу, 26 березня

Пенсіонерам із пенсією понад 10 340 надбавки не нараховують. Фото Pixabay

Після березневої індексації частину пенсіонерів позбавлять вікових надбавок: у чому причина

пити воду для схуднення

Як правильно пити воду, щоб схуднути: ці секрети точно стануть у нагоді

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту