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Заливний пиріг: чудовий варіант, коли гості на порозі

20:07 26 березня 2025
Заливний пиріг

Швидкий і простий заливний пиріг з того, що є в холодильнику! М'яке, ніжне, повітряне тісто та соковита апетитна начинка — він вийде дуже смачним! Оскільки пиріг заливний, не знадобиться жодної трудомісткої роботи з тістом, ділиться фудблогерка Рена Лобанова.

Інгредієнти:

Для тіста

  • 200 г сметани
  • 3 курячих яйця
  • 2 ст. л. олії
  • 2 ст. л. майонезу
  • 0,5 ч. л. солі
  • 200 г борошна
  • 0,5 ч. л. розпушувача

Для начинки:

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  • 0,5 склянки рису — відварити
  • 1 варене куряче яйце
  • Пучок зеленої цибулі
  • 1/3 банки консервованої кукурудзи
  • 1 банка рибних консервів в олії

Приготування:

Тісто:

До сметани додати яйця, олію, сіль і ретельно перемішати. Просіяне борошно з'єднати з розпушувачем і додати до сметано яєчної маси, ретельно перемішуємо. В кінці додаємо майонез і знов перемішуємо. Тісто має бути, як густа сметана.

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Начинка:

У мисці з'єднати порізане кубиком варене яйце, порізану зелену цибулю, відварений рис, кукурудзу і розділену на невеликі шматочки консервовану рибу. Все ретельно перемішати.

У форму, застелену пергаментним папером, виливаємо трохи більше половини тіста і розподіляємо рівномірно по дну форми, викладаємо начинку, злегка втрамбовуючи, зверху на начинку викладаємо решту тіста розподіляючи по всій поверхні пирога. Випікаємо 40−45 хв при 180 °C у попередньо розігрітій духовці (однак орієнтуйтесь по своїй духовці). За 15 хв до кінця прикрити пиріг фольгою.

Нагадаємо рецепт швидкого пирога з капустою на сковороді.

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