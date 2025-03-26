Заливний пиріг: чудовий варіант, коли гості на порозі

Швидкий і простий заливний пиріг з того, що є в холодильнику! М'яке, ніжне, повітряне тісто та соковита апетитна начинка — він вийде дуже смачним! Оскільки пиріг заливний, не знадобиться жодної трудомісткої роботи з тістом, ділиться фудблогерка Рена Лобанова.

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Інгредієнти: Для тіста 200 г сметани

3 курячих яйця

2 ст. л. олії

2 ст. л. майонезу

0,5 ч. л. солі

200 г борошна

0,5 ч. л. розпушувача Для начинки: РЕКЛАМА 0,5 склянки рису — відварити

1 варене куряче яйце

Пучок зеленої цибулі

1/3 банки консервованої кукурудзи

1 банка рибних консервів в олії

Приготування:

Тісто:

До сметани додати яйця, олію, сіль і ретельно перемішати. Просіяне борошно з'єднати з розпушувачем і додати до сметано яєчної маси, ретельно перемішуємо. В кінці додаємо майонез і знов перемішуємо. Тісто має бути, як густа сметана.

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Начинка:

У мисці з'єднати порізане кубиком варене яйце, порізану зелену цибулю, відварений рис, кукурудзу і розділену на невеликі шматочки консервовану рибу. Все ретельно перемішати.

У форму, застелену пергаментним папером, виливаємо трохи більше половини тіста і розподіляємо рівномірно по дну форми, викладаємо начинку, злегка втрамбовуючи, зверху на начинку викладаємо решту тіста розподіляючи по всій поверхні пирога. Випікаємо 40−45 хв при 180 °C у попередньо розігрітій духовці (однак орієнтуйтесь по своїй духовці). За 15 хв до кінця прикрити пиріг фольгою.

Нагадаємо рецепт швидкого пирога з капустою на сковороді.

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