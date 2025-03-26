Заливний пиріг: чудовий варіант, коли гості на порозі
Швидкий і простий заливний пиріг з того, що є в холодильнику! М'яке, ніжне, повітряне тісто та соковита апетитна начинка — він вийде дуже смачним! Оскільки пиріг заливний, не знадобиться жодної трудомісткої роботи з тістом, ділиться фудблогерка Рена Лобанова.
Інгредієнти:
Для тіста
- 200 г сметани
- 3 курячих яйця
- 2 ст. л. олії
- 2 ст. л. майонезу
- 0,5 ч. л. солі
- 200 г борошна
- 0,5 ч. л. розпушувача
Для начинки:
- 0,5 склянки рису — відварити
- 1 варене куряче яйце
- Пучок зеленої цибулі
- 1/3 банки консервованої кукурудзи
- 1 банка рибних консервів в олії
Приготування:
Тісто:
До сметани додати яйця, олію, сіль і ретельно перемішати. Просіяне борошно з'єднати з розпушувачем і додати до сметано яєчної маси, ретельно перемішуємо. В кінці додаємо майонез і знов перемішуємо. Тісто має бути, як густа сметана.
Начинка:
У мисці з'єднати порізане кубиком варене яйце, порізану зелену цибулю, відварений рис, кукурудзу і розділену на невеликі шматочки консервовану рибу. Все ретельно перемішати.
У форму, застелену пергаментним папером, виливаємо трохи більше половини тіста і розподіляємо рівномірно по дну форми, викладаємо начинку, злегка втрамбовуючи, зверху на начинку викладаємо решту тіста розподіляючи по всій поверхні пирога. Випікаємо 40−45 хв при 180 °C у попередньо розігрітій духовці (однак орієнтуйтесь по своїй духовці). За 15 хв до кінця прикрити пиріг фольгою.
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