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Заливний пиріг з консервованим тунцем: швидкий та смачний рецепт

18:26 24 жовтня 2024
Заливний пиріг

Відомий фудблогер Ніна Ренц, яка раніше запропонувала рецепт запеченого гарбуза з беконом, розповіла, як приготувати заливний пиріг.

«Ну, що може бути швидше та смачніше, ніж заливний пиріг?!» — написала вона.

Інгредієнти:

Тісто:

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Йогурт без добавок — 450 гр
Яйця — 4−5 шт (маленькі s)
Сіль — щіпка
Розпушувач — 1 ч. л
Борошно — 300−350 гр
Кунжут за бажанням

Начинка:

Картопля — 400 гр (сира, сорт швидко розварюється)
Цибуля — 400 гр
Консервований тунець в олії — 250 гр
Сіль, чорний перець за смаком

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Спосіб приготування:

Запікати в розігрітій духовці до 180 гр 35−40 хвилин (орієнтовно близько години, дивіться по своїй духовці). Смачного!

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Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати швидкий пиріг з капустою на сковороді, а також пиріг «Курячий ледар».

Фото: www.edimdoma.ru

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