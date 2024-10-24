Заливний пиріг з консервованим тунцем: швидкий та смачний рецепт
Відомий фудблогер Ніна Ренц, яка раніше запропонувала рецепт запеченого гарбуза з беконом, розповіла, як приготувати заливний пиріг.
«Ну, що може бути швидше та смачніше, ніж заливний пиріг?!» — написала вона.
Інгредієнти:
Тісто:
Йогурт без добавок — 450 гр
Яйця — 4−5 шт (маленькі s)
Сіль — щіпка
Розпушувач — 1 ч. л
Борошно — 300−350 гр
Кунжут за бажанням
Начинка:
Картопля — 400 гр (сира, сорт швидко розварюється)
Цибуля — 400 гр
Консервований тунець в олії — 250 гр
Сіль, чорний перець за смаком
Спосіб приготування:
Запікати в розігрітій духовці до 180 гр 35−40 хвилин (орієнтовно близько години, дивіться по своїй духовці). Смачного!
Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати швидкий пиріг з капустою на сковороді, а також пиріг «Курячий ледар».
Фото: www.edimdoma.ru23
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