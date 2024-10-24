Заливний пиріг з консервованим тунцем: швидкий та смачний рецепт

Відомий фудблогер Ніна Ренц, яка раніше запропонувала рецепт запеченого гарбуза з беконом, розповіла, як приготувати заливний пиріг.

«Ну, що може бути швидше та смачніше, ніж заливний пиріг?!» — написала вона.

ВІДЕО ДНЯ

Інгредієнти: Тісто: РЕКЛАМА Йогурт без добавок — 450 гр

Яйця — 4−5 шт (маленькі s)

Сіль — щіпка

Розпушувач — 1 ч. л

Борошно — 300−350 гр

Кунжут за бажанням Начинка: Картопля — 400 гр (сира, сорт швидко розварюється)

Цибуля — 400 гр

Консервований тунець в олії — 250 гр

Сіль, чорний перець за смаком РЕКЛАМА Спосіб приготування: Запікати в розігрітій духовці до 180 гр 35−40 хвилин (орієнтовно близько години, дивіться по своїй духовці). Смачного! РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати швидкий пиріг з капустою на сковороді, а також пиріг «Курячий ледар».

Фото: www.edimdoma.ru

23

Читайте нас у Facebook