Смак змінився: з ким тепер не проти зустрічатися Дженніфер Лопес

Журналісти розповіли, що Дженніфер Лопес, яка зараз знімається у фільмі з актором-красенем, готова шукати нове кохання.

«Її друзі заохочували її зустрічатися, і вона точно готова зустріти когось нового», — кажуть вони, пише entertainmentnow.com.

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Крім того, як виявилося, Лопес готова зустрічатися з людиною, яка не є знаменитістю.

«Дженніфер розглядає можливість зустрічатися з кимось, хто не в полі зору публіки, але вона не обмежується якимось конкретним типом», — повідомило джерело виданню.

Нагадаємо, що Лопес була одружена чотири рази. Двоє її колишніх чоловіків були знаменитостями: Бен Аффлек і Марк Ентоні. Ще двоє її колишніх чоловіків не були відомими людьми. Це Оджані Ноа, який був офіціантом, коли зустрів Лопес, і Кріс Джадд, танцівник.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Бен Аффлек вперше висловився про розлучення з Дженніфер Лопес.

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