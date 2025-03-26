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Фаршировані яйця: з’їсте швидше, ніж думаєте

21:58 26 березня 2025
Фаршировані яйця

Страви з яєць ніжні та ситні. Це і омлет, і яєчня, і всілякі салати. Прекрасна ідея — приготувати фаршировані яйця. Така страва доречна і в будні, і в свята.

Готуйте із задоволенням, тоді їжа буде особливо смачною. Подавайте красиво, це має значення для того, щоб страва виглядала апетитно.

Кулінарка Елла Іванова поділилася рецептом страви.

- Фарширувати яйця можна різними начинками, — каже Елла Іванова. — Сьогодні я пропоную начинку з яєць і зелені. Регулюйте смак на свій розсуд. Адже в кожної людини свої пріоритети. Хтось любить більш гострі страви, хтось — менш. Експериментуйте на кухні — це завжди цікаво.

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Фаршировані яйця

  • 6 яєць варимо до готовності

Начинка

  • Із цих яєць беремо 2 очищених яйця та жовтки
  • 1 чайна ложка гірчиці
  • 1 чайна ложка винного оцту
  • Сіль
  • Перець
  • 1−2 столові ложки олії
  • Зелень

Усі інгредієнти для начинки з'єднуємо та перебиваємо у блендері. Начиняємо половинки з білка. Декоруємо свіжою зеленню та перцем «чилі» (за бажанням, якщо любите гостре).

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І смачного!

Нагадаємо рецепт тосту з авокадо та омлетом.

Фото з альбому Елли Іванової

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