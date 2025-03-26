В Україні стрімко дорожчає вершкове масло: експерт назвав причини

Від осені минулого року ціни на вершкове масло в Україні демонструють стабільне зростання разом з іншими продуктами.

Зокрема, станом на березень 2025 року вартість однієї пачки в магазинах сягнула в середньому 117 гривень — такі дані в коментарі УНІАН наводить член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

ВІДЕО ДНЯ

За його словами, за рік вершкове масло подорожчало на 32,2%.

Також експерт називає три основні чинники, які вплинули на здорожчання. Насамперед ідеться про зростання вартості кормової бази для молочного виробництва, зокрема комбікормів. Це в свою чергу пов’язано з низьким урожаєм 2024 року.

РЕКЛАМА

Другий вагомий фактор — підвищення цін на електроенергію, яку активно споживають молокопереробні підприємства як під час виробництва, так і для охолодження та зберігання продукції. Обстріли енергетичної інфраструктури та перехід деяких підприємств на генератори лише ускладнили ситуацію.

Також спостерігається дефіцит кадрів у виробничому секторі, зокрема серед водіїв великовантажного транспорту, що ускладнює логістику та збільшує витрати.

«Це три головні фактори, які сьогодні сприяють зростанню цін не лише на масло, а й на інші продукти», — зазначив Пендзин. Він додав, що ситуація на ринку вершкового масла є відображенням загального економічного тиску в умовах війни.

РЕКЛАМА

Зазначимо, що в Україні також різко змінилася ціна на борошно. Найбільші мережі українських супермаркетів продають пшеничне борошно, залежно від сорту та виробника, за ціною від 18 до 33 гривень за кілограм.

Своєю чергою в НБУ повідомили, що тільки в лютому сирі продукти харчування в Україні здорожчали на 13%, а палиіо — на 13,9%.

181

Читайте нас у Facebook