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Гроші

В Україні стрімко дорожчає вершкове масло: експерт назвав причини

19:05 26 березня 2025
Вершкове масло. Фото foodfestival.com.ua

Від осені минулого року ціни на вершкове масло в Україні демонструють стабільне зростання разом з іншими продуктами.

Зокрема, станом на березень 2025 року вартість однієї пачки в магазинах сягнула в середньому 117 гривень — такі дані в коментарі УНІАН наводить член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

За його словами, за рік вершкове масло подорожчало на 32,2%.

Також експерт називає три основні чинники, які вплинули на здорожчання. Насамперед ідеться про зростання вартості кормової бази для молочного виробництва, зокрема комбікормів. Це в свою чергу пов’язано з низьким урожаєм 2024 року.

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Другий вагомий фактор — підвищення цін на електроенергію, яку активно споживають молокопереробні підприємства як під час виробництва, так і для охолодження та зберігання продукції. Обстріли енергетичної інфраструктури та перехід деяких підприємств на генератори лише ускладнили ситуацію.

Також спостерігається дефіцит кадрів у виробничому секторі, зокрема серед водіїв великовантажного транспорту, що ускладнює логістику та збільшує витрати.

«Це три головні фактори, які сьогодні сприяють зростанню цін не лише на масло, а й на інші продукти», — зазначив Пендзин. Він додав, що ситуація на ринку вершкового масла є відображенням загального економічного тиску в умовах війни.

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Зазначимо, що в Україні також різко змінилася ціна на борошно. Найбільші мережі українських супермаркетів продають пшеничне борошно, залежно від сорту та виробника, за ціною від 18 до 33 гривень за кілограм.

Своєю чергою в НБУ повідомили, що тільки в лютому сирі продукти харчування в Україні здорожчали на 13%, а палиіо — на 13,9%.

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