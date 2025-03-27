Пенсії в Україні виплачуватимуть за новими правилами: про які зміни важливо знати

В Україні, де з цього року при призначенні пенсії враховуватимуть рік виходу на заслуженний відпочинок, встановлюють єдині умови виплати пенсій громадянам незалежно від їхнього місцезнаходження: в Україні, на тимчасово окупованих територіях чи за кордоном.

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Раніше ці категорії пенсіонерів (особи, які отримали довідку ВПО до 24 лютого 2022 року, громадяни, які виїхали за кордон після цієї дати або проживають на тимчасово окупованих територіях) мали окремий алгоритм отримання пенсійних виплат. Наразі уряд ухвалив низку змін, про які розповідає Мінсоцполітики.

Так, відтепер такі пенсіонери можуть отримати свої пенсії на рахунок будь-якого банку України, а не лише «Ощадбанку», як було до цього.

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Ті пенсіонери, які наразі знаходяться на ТОТ чи за кордоном, мають раз на рік проходити фізичну ідентифікацію. Це потрібно зробити до 31 грудня. Окрім цього вони мають здійснювати мінімум одну фінансову операцію на своєму рахунку кожні шість місяців за умови, якщо в ці півроку вони не проходили фізичну ідентифікацію.

Таким чином отримуватиметься підтвердження того, що пенсію отримають саме ті люди, яким призначені виплати.

«Звертаємо увагу, що виплата пенсій громадянам на ТОТ та тим, які виїхали з ТОТ, відбувається за умови підтвердження інформації про неодержання пенсії від рф. Для цього необхідно написати заяву на ПФУ в довільній формі про неодержання пенсії від рф», — уточнили в Мінсоцполітики.

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В міністерстві нагадали, що українці, яким пенсію приносять додому листоноши, проходять ідентифікацію, навіть не помічаючи цього. Ті, хто отримує виплати на картки і не може особисто її пройти, мають можливість зробити це онлайн. Зокрема, шляхом авторизації в електронному кабінеті ПФУ за допомогою «Дія.Підпис» чи під час відеозв'язку.

Якщо людина не вийдете на зв'язок із ПФУ і не пройде ідентифікацію, пенсія на картку не перераховуватиметься і відновиться лише після проходження ідентифікації.

Нагадаємо, що у квітні мають перерахувати пенсійни виплати працюючим пенсіонерам. Йдеться про людей, які станом на 1 квітня 2025 року напрацювали 24 місяці страхового стажу, чи пенсіонерів, перерахунок пенсій чи їхнє призначення відбулося два роки тому.

Фото Pixabay

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