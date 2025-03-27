Суп з печериць та смаженої… вермішелі: проста, але навариста перша страва на кожен день

Печериц, які смакують смаженими із додаванням різноманітних спецій, можуть додати аромату й першим стравам.

Профільне видання «Шуба» пропонує рецепт супу, в якому поєднуються ароматні гриби та смажена вермишель, яка надасть страві ситності. До речі, така вермішель не набухатиме в супі та не розвариться. Так що страва залишатиметься прозорою і наступного дня.

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Інгредієнти (на 2 літри води): Курка — 400 г;

Картопля — 5 шт.;

Морква — 1 шт.;

Цибуля жовта ріпчаста — 1 шт.;

Печериці — 350 г;

Вермішель — 80 г;

Олія соняшникова — 50 мл;

Сіль — 10 г;

Перець чорний мелений — 3 г;

Часник сушений — 3 г;

Копчена паприка — 5 г;

Лавровий лист — 2 шт.;

Перець духмяний, горошок — 3 шт.;

Кріп, пучок — 1 шт.;

Петрушка, пучок — 1 шт.

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Приготування: РЕКЛАМА Четвертину курки залити водою та довести до кипіння, зняти піну та зменьшити вогонь до мінімуму. Щоб бульон був ароматним, додати в каструлю ріпчасту цибулю.

Готувати 40 хвилин, дістати курку та відокремити м'ясо від кісток (його за бажанням можна додавати в тарілки перед подачею).

Картоплю нарізати невеликими кубиками та додати в киплячий бульйон.

Вермішель викласти на суху пательню та смажити до золотавого кольору, постійно помішуючи.

Почистити та подрібнити цибулю та моркву, пасерувати на пательні з олією до м'якості.

Додати на пательню гриби, нарізані слайсами, та готувати 3−4 хвилни.

Додати засмажку та підсмажену вермішель в бульон.

Посолити, додати спеції та подрібнену свіжу зелень.

Суп варити ще 2−3 хвилини на повільному вогні.

Про те, як приготувати суп-пюре з грибами по-чеськи, раніше розповідала кулінарка Елла Іванова.

Фото Pixabay

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