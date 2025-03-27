Суп з печериць та смаженої… вермішелі: проста, але навариста перша страва на кожен день
Печериц, які смакують смаженими із додаванням різноманітних спецій, можуть додати аромату й першим стравам.
Профільне видання «Шуба» пропонує рецепт супу, в якому поєднуються ароматні гриби та смажена вермишель, яка надасть страві ситності. До речі, така вермішель не набухатиме в супі та не розвариться. Так що страва залишатиметься прозорою і наступного дня.
Інгредієнти (на 2 літри води):
- Курка — 400 г;
- Картопля — 5 шт.;
- Морква — 1 шт.;
- Цибуля жовта ріпчаста — 1 шт.;
- Печериці — 350 г;
- Вермішель — 80 г;
- Олія соняшникова — 50 мл;
- Сіль — 10 г;
- Перець чорний мелений — 3 г;
- Часник сушений — 3 г;
- Копчена паприка — 5 г;
- Лавровий лист — 2 шт.;
- Перець духмяний, горошок — 3 шт.;
- Кріп, пучок — 1 шт.;
- Петрушка, пучок — 1 шт.
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Приготування:
- Четвертину курки залити водою та довести до кипіння, зняти піну та зменьшити вогонь до мінімуму. Щоб бульон був ароматним, додати в каструлю ріпчасту цибулю.
- Готувати 40 хвилин, дістати курку та відокремити м'ясо від кісток (його за бажанням можна додавати в тарілки перед подачею).
- Картоплю нарізати невеликими кубиками та додати в киплячий бульйон.
- Вермішель викласти на суху пательню та смажити до золотавого кольору, постійно помішуючи.
- Почистити та подрібнити цибулю та моркву, пасерувати на пательні з олією до м'якості.
- Додати на пательню гриби, нарізані слайсами, та готувати 3−4 хвилни.
- Додати засмажку та підсмажену вермішель в бульон.
- Посолити, додати спеції та подрібнену свіжу зелень.
- Суп варити ще 2−3 хвилини на повільному вогні.
Про те, як приготувати суп-пюре з грибами по-чеськи, раніше розповідала кулінарка Елла Іванова.
Фото Pixabay108
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