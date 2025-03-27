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Суп з печериць та смаженої… вермішелі: проста, але навариста перша страва на кожен день

12:46 27 березня 2025
Рецепт грибного супу з вермішеллю. Фото Pixabay

Печериц, які смакують смаженими із додаванням різноманітних спецій, можуть додати аромату й першим стравам.

Профільне видання «Шуба» пропонує рецепт супу, в якому поєднуються ароматні гриби та смажена вермишель, яка надасть страві ситності. До речі, така вермішель не набухатиме в супі та не розвариться. Так що страва залишатиметься прозорою і наступного дня.

Інгредієнти (на 2 літри води):

  • Курка — 400 г;
  • Картопля — 5 шт.;
  • Морква — 1 шт.;
  • Цибуля жовта ріпчаста — 1 шт.;
  • Печериці — 350 г;
  • Вермішель — 80 г;
  • Олія соняшникова — 50 мл;
  • Сіль — 10 г;
  • Перець чорний мелений — 3 г;
  • Часник сушений — 3 г;
  • Копчена паприка — 5 г;
  • Лавровий лист — 2 шт.;
  • Перець духмяний, горошок — 3 шт.;
  • Кріп, пучок — 1 шт.;
  • Петрушка, пучок — 1 шт.

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Приготування:

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  • Четвертину курки залити водою та довести до кипіння, зняти піну та зменьшити вогонь до мінімуму. Щоб бульон був ароматним, додати в каструлю ріпчасту цибулю.
  • Готувати 40 хвилин, дістати курку та відокремити м'ясо від кісток (його за бажанням можна додавати в тарілки перед подачею).
  • Картоплю нарізати невеликими кубиками та додати в киплячий бульйон.
  • Вермішель викласти на суху пательню та смажити до золотавого кольору, постійно помішуючи.
  • Почистити та подрібнити цибулю та моркву, пасерувати на пательні з олією до м'якості.
  • Додати на пательню гриби, нарізані слайсами, та готувати 3−4 хвилни.
  • Додати засмажку та підсмажену вермішель в бульон.
  • Посолити, додати спеції та подрібнену свіжу зелень.
  • Суп варити ще 2−3 хвилини на повільному вогні.

Про те, як приготувати суп-пюре з грибами по-чеськи, раніше розповідала кулінарка Елла Іванова.

Фото Pixabay

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