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Грибний крем-суп: ніяких вершків та плавленого сиру додавати не потрібно

22:27 23 жовтня 2024
суп

Сезон білих грибів став джерелом натхнення для багатьох гурманів. Фото грибів та страв із них у соціальних мережах бурхливо обговорюються.

Супи, грибні паштети, мариновані гриби — скільки усього можна приготувати! До речі, все це готується досить просто.

Грибний суп — один з фаворитів грибного сезону. Він смачний та запашний. А що ще потрібне?

Рецептом вишуканої страви поділилася кулінарка Елла Іванова.

— Це один із моїх улюблених супів, — каже Елла Іванова. - Готується він без додавання вершків та плавленого сиру, тому не такий жирний та калорійний.

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Крем-суп

300 г відварених білих грибів

1 картоплина

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1 цибулина

1 морквина

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Сіль

Перець білий

Сушений часник

50 г вершкового масла із зеленню

Відварити до готовності порізані на невеликі шматочки гриби та обсмажити на сковороді. Додати в овочевий бульйон з картоплі, цибулі та моркви. Наприкінці додати вершкове масло із зеленню, сіль, білий перець та сушений часник.

Збити блендером до однорідної консистенції.

Подавати із сухариками або з хлібом.

І смачного!

Раніше Елла Іванова розповідала як заморозити білі гриби для супу.

Читайте також: Суп з боровиків: такої смакоти ви ще не куштували

Фото з альбому Елли Іванової

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