Грибний крем-суп: ніяких вершків та плавленого сиру додавати не потрібно
Сезон білих грибів став джерелом натхнення для багатьох гурманів. Фото грибів та страв із них у соціальних мережах бурхливо обговорюються.
Супи, грибні паштети, мариновані гриби — скільки усього можна приготувати! До речі, все це готується досить просто.
Грибний суп — один з фаворитів грибного сезону. Він смачний та запашний. А що ще потрібне?
Рецептом вишуканої страви поділилася кулінарка Елла Іванова.
— Це один із моїх улюблених супів, — каже Елла Іванова. - Готується він без додавання вершків та плавленого сиру, тому не такий жирний та калорійний.
Крем-суп
300 г відварених білих грибів
1 картоплина
1 цибулина
1 морквина
Сіль
Перець білий
Сушений часник
50 г вершкового масла із зеленню
Відварити до готовності порізані на невеликі шматочки гриби та обсмажити на сковороді. Додати в овочевий бульйон з картоплі, цибулі та моркви. Наприкінці додати вершкове масло із зеленню, сіль, білий перець та сушений часник.
Збити блендером до однорідної консистенції.
Подавати із сухариками або з хлібом.
І смачного!
Раніше Елла Іванова розповідала як заморозити білі гриби для супу.
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Фото з альбому Елли Іванової75
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