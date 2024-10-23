Грибний крем-суп: ніяких вершків та плавленого сиру додавати не потрібно

Сезон білих грибів став джерелом натхнення для багатьох гурманів. Фото грибів та страв із них у соціальних мережах бурхливо обговорюються.

Супи, грибні паштети, мариновані гриби — скільки усього можна приготувати! До речі, все це готується досить просто.

ВІДЕО ДНЯ

Грибний суп — один з фаворитів грибного сезону. Він смачний та запашний. А що ще потрібне?

Рецептом вишуканої страви поділилася кулінарка Елла Іванова.

— Це один із моїх улюблених супів, — каже Елла Іванова. - Готується він без додавання вершків та плавленого сиру, тому не такий жирний та калорійний.

РЕКЛАМА

Крем-суп 300 г відварених білих грибів 1 картоплина РЕКЛАМА 1 цибулина 1 морквина РЕКЛАМА Сіль Перець білий Сушений часник 50 г вершкового масла із зеленню Відварити до готовності порізані на невеликі шматочки гриби та обсмажити на сковороді. Додати в овочевий бульйон з картоплі, цибулі та моркви. Наприкінці додати вершкове масло із зеленню, сіль, білий перець та сушений часник. Збити блендером до однорідної консистенції. Подавати із сухариками або з хлібом. І смачного!

Раніше Елла Іванова розповідала як заморозити білі гриби для супу.

Фото з альбому Елли Іванової

75

Читайте нас у Facebook