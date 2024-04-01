Ідеально приготовлені печериці: «суперрецепт» від відомого фудблогера

Відомий фудблогер Олексій Міль, який раніше розповів, як приготувати гречаники у томатному соусі, поділився секретом приготування печериць (шампіньйонів) у Instagram.

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«ІДЕАЛЬНЕ ПРИГОТУВАННЯ ШАМПІНЬЙОНІВ — мега смачний рецепт», — написав він.

Інгредієнти:

— 400 г маленьких очищених шампіньйонів

- 120 г цибулі

- 30 г вершкового масла +15г олії

- 2ч. л лимонного соку

- 2ст. л винного чи яблучного оцту

- 6−7 зубчиків часнику

- сіль, перець, тим’ян, пучок кропу

Час приготування: 15хв

КБЖВ на 100г: К.108 Б.2.5 Ж.8.7 В.4.5

Прийом: обід, перекус

Вага всієї порції — 350г

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Спосіб приготування:

На великому вогні розігрійте сковорідку. Влийте олію, і закиньте очищені грибочки. Перемішуючи смажте 5−6хв.

Тоді закиньте цибулю напівкільцями, шматок масла, і дрібно порублений часник — його дайте багато, він дасть смаку. Перемішуючи осмажте 3−4хв.

Зменшіть вогонь на середній, додайте лимонний сік і винний чи яблучний оцет, та перемішуючи готуйте 3хв.

Спеції кидаємо в кінці. Це сіль і перець, і трішечки тим’яну. І готуйте ще 2−3хв. По готовності додайте кропу, вимішайте і подавайте.