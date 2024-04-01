Ідеально приготовлені печериці: «суперрецепт» від відомого фудблогера
Відомий фудблогер Олексій Міль, який раніше розповів, як приготувати гречаники у томатному соусі, поділився секретом приготування печериць (шампіньйонів) у Instagram.
«ІДЕАЛЬНЕ ПРИГОТУВАННЯ ШАМПІНЬЙОНІВ — мега смачний рецепт», — написав він.
Інгредієнти:
— 400 г маленьких очищених шампіньйонів
- 120 г цибулі
- 30 г вершкового масла +15г олії
- 2ч. л лимонного соку
- 2ст. л винного чи яблучного оцту
- 6−7 зубчиків часнику
- сіль, перець, тим’ян, пучок кропу
Час приготування: 15хв
КБЖВ на 100г: К.108 Б.2.5 Ж.8.7 В.4.5
Прийом: обід, перекус
Вага всієї порції — 350г
Спосіб приготування:
На великому вогні розігрійте сковорідку. Влийте олію, і закиньте очищені грибочки. Перемішуючи смажте 5−6хв.
Тоді закиньте цибулю напівкільцями, шматок масла, і дрібно порублений часник — його дайте багато, він дасть смаку. Перемішуючи осмажте 3−4хв.
Зменшіть вогонь на середній, додайте лимонний сік і винний чи яблучний оцет, та перемішуючи готуйте 3хв.
Спеції кидаємо в кінці. Це сіль і перець, і трішечки тим’яну. І готуйте ще 2−3хв. По готовності додайте кропу, вимішайте і подавайте.
Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати мариновані печериці, печериці в маринаді, а також фаршировані печериці на мангалі.77
Читайте нас у Facebook