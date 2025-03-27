росія має спокусу: президент Франції про перемовини щодо припинення вогню

Президент Франції Емманюель Макрон переконаний, що росія переосмислює те, що було досягнуто на переговорах про припинення вогню.

«Зауважу, що сьогодні у росії завжди є спокуса переосмислити те, що ми обговорюємо та погоджуємо, — каже він. — росія, заявляючи, що хоче миру, продовжує інтенсивні удари по українській території, включно з цивільними об’єктами. Ми засуджуємо це все».

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Він також сказав, що Франція надасть Україні додаткові 2 мільярди доларів військової підтримки, та назвав зброю, яку нам поставлять:

«Це, наприклад, протитанкові ракети MILAN, засоби протиповітряної оборони, ракети, якими оснащені винищувачі „Міраж“, ракети наземного захисту „Містраль“. Це засоби, які дозволять Україні тримати фронт: бронемашини VAB, AMX 10 RX. Крім того, це боєприпаси, включно з дистанційно керованими боєприпасами».

Далі французький лідер зазначив, що росія не може диктувати умови тривалого миру в Україні.

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Щодо зняття санкцій з росії, то Макрон сказав, що скасовувати санкції ще дуже рано.

Раніше президент Фінляндії Александр Стубб висловився про переговори щодо припинення вогню в Україні.

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