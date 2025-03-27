Шлях незворотній: Рютте знову висловився про Україну в НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який погодився з Трампом щодо бачення миру в Україні,

під час перебування у Варшаві заявив, що союзники на саміті у Вашингтоні підтвердили незворотність шляху України до НАТО. Втім, вони ніколи не говорили, що вступ має розглядатися як частина мирної угоди, повідомляє ukrinform.ua.

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«НАТО продовжило перспективу для України щодо членства в Альянсі. Ми ніколи не говорили, що членство України в НАТО має бути частиною мирної угоди. Що сказали американці, — що, з їхнього погляду, Україна як суб’єкт мирної угоди не має отримувати членства в НАТО. Але все може трапитися у майбутньому», — заявив Рютте й додав, що практичне співробітництво між Україною та НАТО залишається дуже інтенсивним.

Він додав, що союзники взяли нові зобов’язання з підтримки України під час Вашингтонського саміту:

«Створено спеціальне командування НАТО у Вісбадені. Воно координує все постачання військової допомоги для України».

Раніше Марк Рютте заявляв, що відносини з росією врешті-решт повинні бути нормалізовані, коли припиняться бойові дії в Україні.

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