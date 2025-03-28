Ґудзик у морозильній камері: експертка порадила хитрий спосіб перевірки якості продуктів

Догляд за побутовою кухонною технікою часом буває досить складним, проте поради практиків дозволяють легко справитися з будь-яким викликом.

Наприклад, багато господинь звикли довіряти Інтернет-блогерам, які охоче діляться власними «відкриттями». До них входить і Марина Жукова, яка цього разу розповіла, як визначити, чи нормально працював холодильник під час вашої поїздки на дачу, або ж до родичів в інше місто.

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Якщо і ви періодично залишаєте холодильник без нагляду — її лайф-хак буде дуже доречним.

Просто покладіть гудзик на заморожений кубик льоду в склянці і приберіть його в морозилку.

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Лайфхак з льодом та гудзиком. Фото t.me/MarinaZhukovaBloger/

Коли повернетеся, дістаньте ємність і подивіться: ґудзик зверху — все ок, світло не відключали. Якщо ж гудзик потонув — крига танула, і продукти могли зіпсуватися.

Також зверніть увагу на важливі правила миття холодильника.

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