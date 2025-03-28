Ти жартуєш: через що Вікторія Бекхем образилася на Дженніфер Лопес

Документальний фільм про життя та кар'єру зірки футболу Девіда Бекхема, який зараз має екстремальний режим занять, продовжує набирати обертів. У цьому проєкті колишній британський футболіст Девід Бекхем ділиться невідомими подробицями особистого та професійного життя. Серед моментів, про які найбільше говорять, одним із найдивовижніших є розкриття епізоду, пов’язаного з його дружиною Вікторією Бекхем та її стосунками з Дженніфер Лопес, пише e-noticies.

ВІДЕО ДНЯ

Девід Бекхем і Дженніфер Лопес були друзями, але низка подій змінила все. Однією з історій, яка найбільше вразила шанувальників, став випадок, який стався в 2005 році, коли Вікторія Бекхем мала народити. У той час Девід Бекхем брав участь у комерційному проекті з Дженніфер Лопес і Бейонсе для бренду Pepsi. Згідно з документальним фільмом, Бекхем повідомив своїй дружині, що народження їхньої дитини «не було у його розкладі».

«Так, я маю провести сесію з Дженніфер Лопес і Бейонсе, — сказав Девід Бекхем, що викликало бурхливу реакцію Вікторії.

«Я ось-ось лопну, я лежу в ліжку і думаю: «Ти що, жартуєш?» — згадувала Вікторія в серіалі.

РЕКЛАМА

Напруга зросла, коли Вікторія побачила фотографії Девіда разом з Дженніфер Лопес і Бейонсе на обкладинці британської газети, які супроводжувалися заголовком: «Що б сказала Posh?» Вікторія швидко дала зрозуміти, що відчувала в той момент, зізнавшись, що була глибоко засмучена.

Цей епізод був відображенням тиску, з яким зіткнулася пара в ті роки, коли камери та газетні заголовки не давали перепочинку. Фотографії усміхненого тріо, зроблені під час прем'єри рекламного ролика в Círculo de Bellas Artes у Мадриді в 2005 році, стали гарячою темою. Однак ще складнішою була ситуація для Вікторії, яка на той момент через вагітність почувалася далеко не в найкращій фізичній формі.

Незважаючи на цей напружений момент, дружба між Девідом і Дженніфер Лопес почалася задовго до того, як Лопес вийшла заміж за Бена Аффлека.

РЕКЛАМА

У ті роки між Дженніфер Лопес і Вікторією Бекхем склалися тісні стосунки, як професійні, так і особисті. Насправді Вікторія була великим другом Дженніфер, захоплювалася її роботою та підтримувала її у важкі моменти.

У документальних інтерв'ю є натяк, що підтримка між Вікторією та Дженніфер була взаємною, вони ділилися сімейними та особистими порадами. Однак останнім часом напруга зросла, особливо з появою в житті Дженніфер Бена Аффлека. За словами близьких джерел, Дженніфер висловлювала невдоволення тим, що її чоловік намагався «вкрасти» її друзів, що охолодило б її стосунки з Бекхемами.

Такий поворот подій викликав ажіотаж у світі розваг. Незважаючи на те, що дружба між Дженніфер і Вікторією була важливою частиною їхнього життя, розбіжності, схоже, змінили ці стосунки.

Раніше повідомлялося, що Девід Бекхем приголомшив світлинами з вечірки короля Чарльза.

РЕКЛАМА

114

Читайте нас у Facebook