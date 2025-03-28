«Кожна варта бути красивою»: черкащанка плете коси для жінок, які через хворобу втратили волосся

Майстриня з плетіння кіс Анастасія Лахно із власного досвіду знає, що таке втратити волосся, адже сама свого часу боролась із онкологією й нині продовжує лікування. Для тих, хто на такому шляху, вона створила проєкт «Кожна жінка варта бути красивою». Анастасія безкоштовно плете штучні коси для жінок, аби підтримати їх і подарувати позитивні емоції.

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«Навіть при онкохворобі важливо відчувати себе красивою»

- Я прийшла у професію майстра із заплітання різних видів косичок після роботи у банку, — розповідає «ФАКТАМ» Анастасія. — Маю 12 років досвіду. Після народження донечки любила її заплітати, після чого фотографувала й показувала зачіски в соцмережах. Одного разу мені подзвонила дівчина, котра відкривала свою студію. Запропонувала попрацювати, адже їй сподобались мої роботи. Спочатку ми працювали над зачісками, далі перейшли на брейдерський напрям — афрокоси, брейди та дреди. Звісно, спочатку було складно, переживала, але разом з тим я обожнювала свою роботу і робити дівчат красивими. Й коли вони потім усміхаються, це мотивує.

— Як започаткували свій проект «Кожна жінка варта бути красивою»?

- У травні минулого року у мене діагностували онкохворобу. В першу чергу думала про лікування. Але разом з тим — що буде з моїм волосся і як мені це пережити. Тим паче я майже завжди ходила із косичками. Категорично не хотіла перуку — вона незручна, бо постійно сповзає. В ній спекотно у теплу пору року. Вона дуже помітна іншим. В такому випадку будуть зайві питання від оточуючих, і я не почуватимусь впевнено.

«Наше суспільство не приймає жінок без волосся. Тому почала шукати варіанти, які б полегшили мені життя», — згадує Анастасія Лахно

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Вважаю, що навіть при онкохворобі важливо відчувати себе красивою, бо в результаті недуги ти неповноцінний, твоє тіло скалічене. А ще ж психологічно важко, бо наше суспільство не приймає жінок без волосся. У нас чомусь не прийнято так ходити, на тебе будуть тикати пальцями. Тому почала шукати варіанти, які б полегшили мені життя. Саме так виникла ідея створити штучні та зручні коси для жінок. Вони — це трикотажна пов’язка, на яку нашито близько 40 косичок із гіпоалергенного матеріалу. Відповідно виріб приємний до голови, не натирає, з ним людина почувається впевненою у собі.

Довжина виробу стандартна, ще ніхто не просив іншу. Колір пов’язки теж підбираю під одяг, зазвичай люди просять натуральні. Але можна різні, тому їх зручно змінювати. Ви одягаєте пов’язку із волоссям, а вже зверху на них чи шапку, чи кепку, чи хустинку… Додам, що більше ні в кого я не бачила нічого схожого, тому це ексклюзивний винахід.

На створення соціального проєкту «Кожна жінка варта бути красивою» надихнула моя клієнтка. Вона дивилась на штучні коси, які я створювала собі та знайомим, і якось сказала, що пора «виходити у люди». Адже онкохворих, на жаль, багато і їх потрібно підтримати. Я написала у соцмережі про свою ініціативу і отримала фідбек від десятків жінок. Зрозуміла, що рухаюсь у правильному напрямку.

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Всі свої вироби створюю безкоштовно, хоча спочатку бажаючих на штучні коси так було багато, що не вистачало коштів. Тому проводила розіграші і дівчата вигравали рандомно. Одного разу мені написала мама, в якої 16-річна донька має онкологію. Спитала, чи можна їй взяти участь. В результаті вона не виграла головний убір. Чесно кажучи, я так переживала за цю дівчину, що вирішила за власний кошт створити коси і подарувати їй.

«Більше ні в кого я не бачила нічого схожого, тому це ексклюзивний винахід», — каже Анастасія

«Коли залишаєшся без волосся, вій та брів через лікування, ти розумієш, наскільки важливо це мати»

— Уявляю, наскільки важко вам було емоційно. Бо тут сам борешся, і ще й такі щемливі історії і бажання допомогти кожному.

— Так. Коли залишаєшся без волосся, вій та брів через лікування, ти розумієш, наскільки важливо це мати. А особливо коли це дитина підліткового віку. Це для неї взагалі було важко.

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— Хто допомагає вам фінансово втілювати у життя проєкт?

— У соцмережах я публікую посилання і реквізити, тому кожен може приєднатись. Крім того, щомісяця один з черкаських магазинів дає депозит 10 тисяч гривень, аби я купила необхідні матеріали. Цього вистачає на три головні убори, адже собівартість одного 3200 гривень. Жінки можуть обрати колір косичок, які вони хочуть. Одним словом, світ не без добрих людей. Тому маю можливість дарувати жінкам, які втратили волосся, штучні коси.

Жінки можуть обрати колір косичок

— Чи потребують вони особливого догляду?

— Один раз на місяць слід прокрутити їх у пральній машинці, можна з віджимом, але температура має бути низькою. Висушили і носіть. Все просто.

— Які історії вас зворушили чи запам’яталися?

— Нещодавно до мене звернулись із дитячого онкологічного відділення у Черкасах. Наймолодшій учасниці мого проекту всього два роки, і це просто до сліз… Я вже віддала їй пов'язочку, використала більш легкий та коротший матеріал, аби дитинці було зручно. Головні убори відправляю по всій країні — вже були відправки до Києва, Дніпра, Одеси.

— Що особисто вам дав цей соціальний проект і як ви почуваєтеся?

- Я знаходжусь зараз у процесі лікування. Позаду — найскладніші етапи… Сподіваюсь, що здолаємо хворобу — я та всі, хто зіткнувся з нею. Дай Боже, щоб так і було. Проєкт — це моя віддушина, так радію, коли дівчата отримують головні убори і плачуть від щастя. Одна відзняла відео в соцмережі, де вона без волосся і макіяжу. Потім закрила камеру рукою, відкрила — а вона з косами і макіяжем. Така красуня. Мої клієнтки вже як друга родина, часто радимось з ними, радіємо успіхам кожної.

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