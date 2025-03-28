41.13 / 41.70 44.49 / 45.13
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Секрети потужної розсади солодкого перцю: аграрій з Київщини розповів, що дачникам потрібно зробити зараз

14:45 28 березня 2025
Розсада після пікірування. Фото&nbsp;— скріншот відео

Наближається активний дачний сезон, під час якого чимало співвітчизників хочуть виростити якомога більше смачних і корисних овочів, зокрема й салатного перцю.

І ось вже городник з Київщини пан Валерій розпочинає пікірування рослин, які були висаджені у загальну ємність 20 днів тому.

«Сигналом для „відселення“ рослинок в окремі ємності є поява справжніх двох листочків», — пояснює городник на своєму каналі.

З огляду на клімат регіону в горщиках розсада проведе 60−70 днів, аби у грунт висадити вже напівдорослі рослини, навіть з квіточками (південніше можна висаджувати й маловікову розсаду — 35−40-денну).

РЕКЛАМА

Після пікірування розсаду варто полити живильним розчином з додаванням двох компонентів — препарату з підвищеним вмістом фосфору (1,5 г на літр води) та будь-якого укорінювача (2 мл). Це сприятиме відновленню кореневої системи та її активному нарощенню.

Відмірювати кількість речовин господар пропонує за допомогою обрізаного шприца.

Поливати молоді паростки слід обережно, аби не пошкодити корінці та не перезволожити грунт.

РЕКЛАМА

Після всіх процедур горщики встановлюються на стелаж зі штучним підсвітленням, де вони проведуть час до висадження вже на дачі.

А напередодні городник провів експеримент з виявлення підробленого мідного купоросу.

РЕКЛАМА

7

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсійне посвідчення. Фото ПФУ

Заміна пенсійних посвідчень: у ПФУ зробили важливу заяву

Гороскоп на квітень для трьох знаків зодіаку. Фото Pixabay

Підвищення зарплати та кар'єрне зростання: три знаки Зодіаку стануть багатшими у квітні

Гомбовці – популярний закарпатський десерт. Фото Оксани Вознюк

«Гомбовці — популярний закарпатський десерт, який готується досить легко», — кулінарка Оксана Вознюк

Золоте правило купівлі взуття: можливо, воно вас здивує

Золоте правило купівлі взуття: можливо, воно вас здивує

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту