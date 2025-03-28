Секрети потужної розсади солодкого перцю: аграрій з Київщини розповів, що дачникам потрібно зробити зараз

Наближається активний дачний сезон, під час якого чимало співвітчизників хочуть виростити якомога більше смачних і корисних овочів, зокрема й салатного перцю.

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І ось вже городник з Київщини пан Валерій розпочинає пікірування рослин, які були висаджені у загальну ємність 20 днів тому.

«Сигналом для „відселення“ рослинок в окремі ємності є поява справжніх двох листочків», — пояснює городник на своєму каналі.

З огляду на клімат регіону в горщиках розсада проведе 60−70 днів, аби у грунт висадити вже напівдорослі рослини, навіть з квіточками (південніше можна висаджувати й маловікову розсаду — 35−40-денну).

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Після пікірування розсаду варто полити живильним розчином з додаванням двох компонентів — препарату з підвищеним вмістом фосфору (1,5 г на літр води) та будь-якого укорінювача (2 мл). Це сприятиме відновленню кореневої системи та її активному нарощенню.

Відмірювати кількість речовин господар пропонує за допомогою обрізаного шприца.

Поливати молоді паростки слід обережно, аби не пошкодити корінці та не перезволожити грунт.

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Після всіх процедур горщики встановлюються на стелаж зі штучним підсвітленням, де вони проведуть час до висадження вже на дачі.

А напередодні городник провів експеримент з виявлення підробленого мідного купоросу.

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