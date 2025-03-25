Школа городника: шість важливих правил пікірування капусти

Досвідчені городники, які раніше розповіли, як пікірувати сіянці-томати, розповіли про правила пікірування капусти.

Пікірування розсади — це конкретна операція з відсікання кінцевої частини основного кореня. Вона проводиться для стимулювання розгалуженої кореневої системи. Але серед садівників-любителів так називають навіть звичайне розсаджування саджанців із загальної тари в індивідуальні стаканчики.

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Це пов'язано з тим, що з хорошого проростання не потрібно великих площ. Основна умова — насиченість ґрунту киснем. Насіння садять у маленькі стаканчики об'ємом до 100 мл або маленькі горщики, в яких передбачені отвори для дренажу.

Як тільки коріння розростається, ситуація змінюється. Для подальшого зростання кореневої системи потрібно більше місця. Тому рослини потрібно пересаджувати у більш ємні ємності. Таким чином, пікірування рослин стимулює розвиток кореневої системи.

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Пікірування капусти — це важливий етап для міцної розсади. Її потрібні пікірувати на 10−14 день після сходів, коли з'являться 2 справжні листочки. За дві години до пікірування полийте розсаду, щоб земля була вологою, але не липкою, повідомляє Telegram-канал «Моя дача. Сад и огород».

Для ґрунту потрібно використовувати пухку суміш із землі, перегною та піску. Додати трохи золи для профілактики хвороб. У процесі пікірування акуратно підтягніть сіянці ложкою, не пошкоджуючи коріння. Пересадіть в окремі горщики, заглиблюючи до сім'ядольного листя. Після пікірування полийте теплою водою та поставте в тінь на 1−2 дні.

Рослини слід тримати при температурі +15…+18°C. Через тиждень слід підживити настоєм золи.

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Як писали «ФАКТИ», раніше аграрій із Київщини нагадав, коли і чим уперше підживити розсаду. Також досвідчені садівники розповіли про типові помилки при вирощуванні розсади.

Фото: agriks.com.ua

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