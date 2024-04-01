Що можна сіяти у квітні: прості поради, які точно стануть у нагоді

У більшості городників насіннєвий матеріал уже придбаний. Вічне питання: що можна вирощувати на грядках у квітні, і які рослини не бояться заморозків. Для того, щоб ваша праця не пропала даремно, вам все ж таки знадобиться певний багаж знань, пише «Сад і огород».

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Насіння моркви починає проростати при температурі 3−4°С, оптимальна температура 18−20°С. Глибина посіву — три-чотири сантиметри. Морква росте під землею, тому для створення рівного красивого коренеплоду їй потрібна пухкий родючий ґрунт. Перед сівбою необхідно внести 1 кв м 2−3 кг перегною, 20−25 г суперфосфату та 10−15 г калійної солі.

Насіннєвий матеріал петрушки проростає за температури 1−5°С. Бутони з'являться за 12−15 днів. Петрушка також добре росте у прохолодну погоду. Сіють петрушку на глибину 1−1,5 см і засипають перегноєм. Після того, як відросте справжнє листя, вносять діамонійно-фосфорні, амонійно-фосфорні та калійні добрива.

Насіння цибулі (чорнушки) проростає при температурі 2−4 ° С і переносить легкі заморозки. Коренева система цибулі краще розвивається у прохолодні періоди. Для формування цибулини потрібна температура 20−25°C. За більш високих температур зростання цибулі сповільнюється. Насіння цибулі найкраще перед посівом замочити у розчині борної кислоти (5 г на 1 л води). Потім їх сушать та висівають.

Найкраще підготуватися до вирощування селери до посадки насіння. Для швидшого проростання замочіть їх у воді кімнатної температури на 2−3 дні. Змінюйте воду 2−3 десь у день. У селери від посіву до отримання сходів, придатних для висадки в ґрунт, зазвичай минає 70−80 днів.

Посів можна розпочинати вже у другій половині березня за сприятливої погоди. Перед цим треба добре полити, щоб мінімізувати пошкодження коріння.

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Ще одне застереження: ранньою весною неприпустимо використовувати гербіциди, фунгіциди та інсектициди.

Раніше «ФАКТИ» писали, що прийшлов час сіяти гірчицю та чому це обов’язково потрібно робити на дачі.

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