Сталося нещастя — згоріла тепличка: аграрії розповіли, як змогли її швидко відновити, і що для цього знадобилося (відео)

Автори YouTube-каналу «Все своє», які пояснювали, чому українцям цього року потрібно садити картоплю по можливості раніше, зіткнулися з неприємністю: через досить теплу погоду згоріла їхня тепличка.

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Втім, вони змогли за 10 днів відновити будівлю у «бюджетному» вигляді, використавши всі доступні в їхній місцині засоби та матеріали.

Про те, як проходило «велике будівництво», аграрії зняли відео.

Перш за все, вони наголосили на тому, що не зрубали у лісі жодного дерева, а використали чагарник, що утворився на сусідньому городі, господарі якого виїхали в іншу місцевість.

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«Город стояв запущений, на ньому з'явились справжні хащі», — розповідає автор відео.

Там селяни нарізали міцних балок, також у справу пішли дошки з дров, куплених два роки тому (зараз, як відомо, такого робити не можна).

Також знадобилась велика кількість саморізів для кріплення, і, звичайно, плівка.

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Весь процес відбудови аграрії показали на відео.

Зараз роботи находяться на фінальній стадії, оскільки час займатися розсадою — потрібно її терміново пікірувати, бо вона вже переросла.

Нагадаємо, що автор іншого каналу, «Корисне ТВ» розповів, як вирішити ще одну проблему дачників — позбутися сонячних опіків у рослин. А також як відрізнити справжній мідний купорос від підробки.

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