Важлива остання цифра: Ян Гордон розповів, що чекає кожну людину до кінця року в залежності від дати її народження

Українська астрологиня Катерина Соловйова вважає, що сьогодні, 30 березня, для деяких знаків Зодіаку починається дуже сприятливий період, який триватиме більше десяти років.

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А знавець фен-шуй и нумеролог Ян Гордон розповів, як буде складатися доля кожної людини до кінця року в залежності від останньої цифри її дня народження, пише латиське видання.

Цифра 0. Вам слід бути пильними й остерігатися маніпуляцій та брехні з боку родичів і знайомих. Можливі проблеми на роботі, але їх вдасться вирішити, якщо ви поговорите з керівництвом.

Цифра 1. До 2026 року вам необхідно знайти улюблену справу чи хобі — саме заняття для душі принесе у майбутньому шалені прибутки. Варто бути обережними під час далеких подорожей, необхідно перевіряти справність свого авто.

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Цифра 2. Цього року на вас очікує стрімкий ривок у кар’єрі. Ви навіть можете змінити роботу, але це на краще, бо у вас попереду нові можливості для фінансового росту.

Цифра 3. Ви можете відчувати певний застій аж до початку 2026 року. Тож варто почати щось нове, щоб справи пішли вгору.

Цифра 4. Переконайтесь, що у вас все гаразд із документами. Можливо, ви не зможете контролювати все, що відбувається, але у вас є можливість зробити певні кроки для того, щоб захистити себе від проблем.

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Цифра 5. Вам дуже пощастило, адже цього року у вас буде більше можливостей для заробляння грошей. Перед вами відкриватимуться нові горизонти.

Цифра 6. До 2026 року доля даруватиме вам купу приємних несподіванок та подарунків. Однак варто знайти баланс між роботою та відпочинком, бо є можливість фізичного та емоційного виснаження.

Цифра 7. Доля готує для вас приємні сюрпризи — ви можете отримати високу посаду чи зустріти свою другу половинку. Найголовніше — не забувайте піклуватися про себе, щоб досягти бажаних результатів.

Цифра 8. Ваше сімейне життя буде наповнене щасливими митями. Усі проблеми в цей період будуть легко вирішуватися. Особливо вдалим 2025 рік буде для самотніх людей, він принесе гарні можливості для початку нових стосунків.

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Цифра 9. Обережно ухвалюйте рішення й уникайте нерозважливих вчинків. Окрім того, ви втратите можливість змінити своє життя на краще, якщо будете занадто зациклюватися на дрібних проблемах.

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