Пісний шоколадний пиріг: смакота до філіжанки кави
Навіть у піст можна готувати справжні делікатеси, в тому числі солодкі. Спробуйте приготувати дуже смачний, ніжний та в міру вологий пиріг. Його навіть не соромно подати до святкового столу. Готується дуже швидко і легко, нічого збивати міксером непотрібно. Такий пиріг точно вийде в кожного, ділиться фудблогерка Уляна Мазайкіна.
Інгредієнти:
- борошно (240 г);
- цукор (150 г);
- ванільний цукор (1 п. 10 г)
- олія (100 мл);
- какао (2 ст. л.);
- вода (кімнатної температури) — 300 мл
- розпушувач (10 г)
Глазур:
- чорний шоколад (200 г)
- олія (1 ст. л.);
- арахіс (100 г)
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