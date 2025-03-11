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Пісний шоколадний пиріг: смакота до філіжанки кави

20:07 11 березня 2025
Пісний шоколадний пиріг

Навіть у піст можна готувати справжні делікатеси, в тому числі солодкі. Спробуйте приготувати дуже смачний, ніжний та в міру вологий пиріг. Його навіть не соромно подати до святкового столу. Готується дуже швидко і легко, нічого збивати міксером непотрібно. Такий пиріг точно вийде в кожного, ділиться фудблогерка Уляна Мазайкіна.

Інгредієнти:

  • борошно (240 г);
  • цукор (150 г);
  • ванільний цукор (1 п. 10 г)
  • олія (100 мл);
  • какао (2 ст. л.);
  • вода (кімнатної температури) — 300 мл
  • розпушувач (10 г)

Глазур:

  • чорний шоколад (200 г)
  • олія (1 ст. л.);
  • арахіс (100 г)

Раніше «ФАКТИ» пропонували рецепт салату на Великдень з копченою ковбаскою.

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