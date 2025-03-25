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Стиль життя

Фрукти та овочі «псевдоеко»: можливо, і ви купуєте їх постійно

22:27 25 березня 2025
Фрукти та овочі

Тренд на екохарчування охопив світ. Але часто люди купують овочі та фрукти, які ніяк не можна назвати екологічними. Насамперед, це ті, які продаються біля задимлених трас. Навіть за кілька годин вони вбирають неймовірну кількість всього того, що може завдати шкоди організму. Тому якими б привабливими не були ціна та зовнішній вигляд таких овочів, фруктів та ягід, відмовтеся від їхньої покупки.

Також небезпечні яблука, груші та інші фрукти, що виросли біля дороги, тому, якщо у вас є можливість, дізнайтеся, де вирощені ваші улюблені фрукти. Наприклад, купуючи яблука в однієї й тієї ж людини, поцікавтеся, де знаходиться його сад і відвідайте при можливості це місце особисто.

Це стосується й липового цвіту, який ви купуєте до чаю. Іноді продавці обривають його з дерев прямо біля дороги, тому, якщо у вас є можливість, заготовляйте трави самостійно. Тоді ви будете точно впевнені у їхній користі.

Їжа — основа нашого здоров'я. Купуючи продукти, завжди аналізуйте, наскільки вони будуть вам корисні. А головне — чи не завдадуть шкоди.

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Раніше Ольга Сметанська пояснила, як можна економити на продуктах, та ще й з користю для здоров'я.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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