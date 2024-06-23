«Ти подобався моїй мамі»: про що говорив принц Вільям з Кевіном Костнером

Знаменитий голлівудський актор Кевін Костнер знайомий з багатьма членами королівської родини Великобританії, зокрема з принцом Гаррі та Меган Маркл. Коли кілька років тому володар «Оскара» почув, що принц Вільям хоче зустрітися з ним приватно, він не вагався, пише People.

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«Я був в Англії, і мені прийшло повідомлення, що принц хотів би поговорити, і я запитав: «Що?»… а потім сказав: «Гаразд», — згадує Костнер.

69-річний актор, який посів перше місце у щорічному рейтингу «100 причин любити Америку» за версією журналу People, розповів, що у нього залишилися лише гарні спогади про цю зустріч.

«Ми зустрілися в цій кімнаті, і там були тільки ми, — розповідає він. — Він підійшов, і ми потиснули один одному руки… Перше, що він сказав, було: «Знаєш, ти подобався моїй мамі».

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Костнер, який ухиляється від розповіді про те, про що вони говорили під час приватної бесіди, каже, що досвід спілкування з принцом Уельським був дуже приємним.

Роками раніше Костнер контактував з принцесою Діаною щодо співпраці над продовженням фільму «Охоронець», його хіта 1992 року з Вітні Г'юстон у головній ролі. Актора з принцесою познайомила Сара Фергюсон.

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«Це було так мило. Сара була тією, хто все це влаштував, — згадує Костнер. — Сара була дуже крутою… Вона могла б сказати: „Ну, я теж принцеса. А як же я?“ Вона цього не робила. Ми з Діаною почали розмовляти».

Нагадаємо, 21 червня спадкоємцю британського престолу принцу Вільяму виповнилося 42 роки. У свій день народження він вирішив не залишатись вдома, а сходити разом зі старшими дітьми Джорджем та Шарлоттою на концерт Тейлор Свіфт.

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