Великодня паска зі смаком історії: рецепт з 1913 року

Наближається світле свято Великодня, до якого господині готуються заздалегідь, в т. ч. шукаючи нові і забуті рецепти пасок.

Приготування святкової випічки за рецептом пращурів з кулінарної книги 1913 року відтворила авторка каналу «Кулінарні витівки».

ВІДЕО ДНЯ

Для неї знадобляться такі продукти:

борошно — 500 г;

дріжджі — 30 г;

жовтки — 4 шт;

молоко — 250 мл;

сіль — 1 г;

масло — 100 г;

цедра 1 апельсина;

мигдаль — 100 г;

цукор — 150 г;

ванільний цукор — 10 г.

Етапи приготування

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Спочатку зробимо опару, без якої не обходиться жодна паска. Для цього до 50 мл теплого молока додаємо дріжджі і добре перемішуємо.

Тим часом 3 столові ложки просіяного борошна заварюємо гарячим молоком (200 г). Окремо 4 жовтки засипаємо цукром з додаванням ванільного цукру за смаком, збиваємо, поки цукор не розчиниться повністю, і маса не побіліє.

Додаємо яйця з цукром до завареного тіста, а згодом — і активовані дріжджі з молоком.

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Ретельно змішуємо усе і залишаємо в теплому місці на годину. Це й буде наша опара.

Самі ж готуємо цедру з одного апельсину та подрібнюємо мигдаль (його попередньо варто підсмажити на сухій пательні). Шматочки мигдалю мають бути невеликими, проте й на порох горіхи перетворювати не слід.

Починаємо замішувати тісто: до опари додаємо 1 г солі, цедру з апельсина та мигдаль і пересіваємо решту борошна, додаючи його поступово, в два прийоми.

Спочатку тісто замішуємо ложкою, а далі — руками. На це доведеться витратити 1−2 години, хоча якщо використовувати кухонний комбайн, час можна скоротити.

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До вже вимішаного тіста додаємо 100 г м'якого масла і продовжуємо вимішувати ще 15−20 хвилин. Після цього вмішайте й родзинки (їх краще замочити на ніч, можна з додаванням рому чи коньяку, після чого ретельно висушити за допомогою паперового рушника).

Готове тісто має бути еластичним і не братися до рук.

Настав останній етап роботи з тістом — дайте йому відпочити в теплому місці протягом 1,5 години.

Змастіть пасочки (з рекомендованої кількості продуктів має вийти 3 середні) жовтком і випікайте при температурі 175° С протягом 30 хвилин.

«Готуйте свою паску зі світлими думками про перемогу рідної країни, вкладаючи в неї всю свою любов», — радить господиня наостанок.

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