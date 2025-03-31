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Гроші

Борщ подорожчає: як можуть змінитись ціни на овочі у квітні

11:22 1 квітня 2025
овочі

У той час як в Україні знижується ціна на помідори, на думку експертів, варто очікувати зростання цін на овочі у квітні. Втім, подорожчання буде незначним, торкнеться лише частини овочів та в середньому не перевищить 5%.

Такий прогноз дала головна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» Інна Сало. За її словами, у квітні цього року очікується незначне сезонне подорожчання овочів.

«Насамперед через втрату якісних показників, пов'язаних переважно зі складнощами зберігання, найпомітніше можуть зрости ціни на капусту білокачанну — до 52,0 грн/кг (+3%), а також на моркву — до 42,5 грн/кг (+1,6%).

Загалом порівняно з цінами на цю продукцію в березні вартість деяких овочів може зрости до 5% протягом квітня.

Зазначимо, що весна почалася з помітного зниження цін на картоплю, вартість якої в опті становить від 16 до 26 гривень.

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Фото pixabay

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