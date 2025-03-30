В Україні знижуються ціни на «стратегічно важливий» для споживачів продукт: скільки він зараз коштує у магазинах

В нашій країні і фермери, і споживачі впевнені, що при будь-якій економічній ситуації потрібно обов'язково мати великий врожай картоплі — адже вона не менш важлива, аніж хліб.

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Тому той факт, що ціни на даний продукт продовжують знижуватися, не може не радувати більшість покупців (на противагу, звичайно, виробникам). Відбувається це через вкрай низький попит на картоплю в Україні, пояснюють аналітики проєкту EastFruit.



Головною причиною, яка провокує зниження цін на картоплю, на думку експертів, є суттєве збільшення некондиційної продукції на ринку. За словами фахівців, фермери почали активно розпродувати продукцію зі сховищ, якість якої почала стрімко погіршуватися після настання теплої погоди в Україні.

Так, наразі картопля в Україні пропонується до продажу на гуртовому ринку в діапазоні 16−26 грн/кг ($ 0,38−0,62/кг), що в середньому на 12% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня. Багато українських фермерів сьогодні повідомляють про чималі запаси картоплі у сховищах. При цьому торговельна активність у цьому сегменті залишається досить низькою. У результаті, для того, щоб стимулювати торгівлю та розпродати наявні запаси перед початком польових робіт, фермери поступово знижують ціни на цю продукцію.

В той же час роздрібні ціни у магазинах на ранок неділі, 30 березня, були дещо іншими, повідомляє портал Minfin.

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Діапазон цін на картоплю в магазинах. Фото Мінфін

Втім, при цьому фахівці зазначають, що всупереч понижувальному ціновому тренду, картопля в Україні сьогодні надходить у продаж у середньому на 23% дорожче, ніж роком раніше. Однак при цьому аналітики проекту не виключають, у цьому сегменті ринку можливі різні цінові коливання до кінця поточного маркетингового сезону.

Також варто відзначити, що зниження цін зараз спостірігається й на ринку автомобільного палива.

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