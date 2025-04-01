Цим засобом можна чистити все: складники точно є у вас вдома

Коли справа доходить до домашніх клопотів з видалення липкого бруду в різних місцях, не тільки на кухні, оцет вважається одним з найкращих натуральних засобів для чищення. Заміна хімічних препаратів на екологічні розчини стає дедалі популярнішою і є турботою не лише про здоров’я, а й про навколишнє середовище, пише deccoria.pl.

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Домашній харчовий оцет діє краще від багатьох готових хімічних засобів — завдяки високому вмісту оцтової кислоти він не тільки дезінфікує поверхні, але й має антибактеріальну та протигрибкову дію. Ефективно видаляє накопичені відкладення, розчиняючи їх протягом декількох хвилин після обробки. Скло, очищене оцтом, блищить зазвичай після першого використання. Однак цей ефект можна посилити, поєднавши оцет з… меленою кавою.

Змішайте 200 мл оцту з двома столовими ложками свіжомеленої кави. Ви можете замінити свіжу каву, наприклад, гущею, якщо щодня користуєтеся кавовою машиною. Відставте суміш приблизно на 12 годин, щоб інгредієнти добре з’єдналися. Можна приготувати засіб, наприклад, з вечора та використовувати вранці під час планового прибирання.

Не забудьте відцідити суміш через дрібне сито перед використанням. Важливо, щоб вам вдалося видалити з нього всі частинки кави. Якщо у вас немає такого ситечка, скористайтеся тим же способом, яким бабусі зціджували квашену капусту — через марлю.

Інгредієнти суміші мають сильний очисний ефект і водночас освіжають забруднену поверхню, тому ви легко позбудетеся неприємних запахів.

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Оцет і кава — чудова мийна суміш, їх можна використовувати при змиванні нальоту з раковини, витиранні жиру з плити, чищенні решіток або, наприклад, пригорілого посуду чи сковорідок.

Раніше експертка поділилася копійчаним засобом для чищення унітаза.

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